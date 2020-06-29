Сунесс: "Фирмино похож на дикую кошку в джунглях"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс отметил важность нападающего Роберто Фирмино для "красных".

Грозное трио нападения "Ливерпуля" из Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха, забивших к настоящему моменту восемь, 15 и 17 голов в Премьер-Лиге, соответственно, стало ключом к завоеванию чемпионского титула в этом сезоне.



По своей результативности Роберто уступает партнерам по нападению, но точно — не по важности, как считает Сунесс.



"Возможно, Мо Салах и забил больше всех голов, но было бы совершенно неправильно говорить, что атака этой команды держится только на нем. Он один из трех очень особенных игроков".



"Я обожаю наблюдать за игрой Роберто Фирмино. Пару лет назад я сравнил его с Кенни Далглишем. Он слегка похож на дикую кошку, которая крадется по джунглям, выжидая возможность наброситься".



"Он постоянно в игре, и у него замечательные футбольные мозги, тогда как Салах и Садио Мане больше обращают на себя внимание, потому что они прямолинейны и забивают больше голов", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.