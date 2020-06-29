Сунесс: "Фирмино похож на дикую кошку в джунглях"

Роберто Фирмино Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс отметил важность нападающего Роберто Фирмино для "красных".

Грозное трио нападения "Ливерпуля" из Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха, забивших к настоящему моменту восемь, 15 и 17 голов в Премьер-Лиге, соответственно, стало ключом к завоеванию чемпионского титула в этом сезоне.

По своей результативности Роберто уступает партнерам по нападению, но точно — не по важности, как считает Сунесс.

"Возможно, Мо Салах и забил больше всех голов, но было бы совершенно неправильно говорить, что атака этой команды держится только на нем. Он один из трех очень особенных игроков".

"Я обожаю наблюдать за игрой Роберто Фирмино. Пару лет назад я сравнил его с Кенни Далглишем. Он слегка похож на дикую кошку, которая крадется по джунглям, выжидая возможность наброситься".

"Он постоянно в игре, и у него замечательные футбольные мозги, тогда как Салах и Садио Мане больше обращают на себя внимание, потому что они прямолинейны и забивают больше голов", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Сунесс, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 532

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 29.06.2020 09:49 # ganinilyha
    Фирмино похож на дефолтного напа. Хотя почему похож.

    (ответить)

  2. januzaj00 29.06.2020 09:15 # januzaj00
    В джунглях)
    Норм поссал на обезьян

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: