Брюс потребовал от Премьер-Лиги дать ответ саудитам

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс потребовал от Премьер-Лиги внести ясность в ситуацию с продажей клуба.

Прошло уже почти три месяца с тех пор, как Суверенный фонд Саудовской Аравии согласовал покупку "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Все это время саудиты проходят проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала. Руководство лиги медлит с решением, и это вызывает раздражение на "Сент-Джеймс Парк".



"Нам нужно немного ясности, каждому из нас".



"Если вы меня убедите, что это Премьер-Лига затягивает процесс переговоров, то я призываю их в конце концов принять решение, потому что это нездоровая ситуация для каждого", — цитирует Брюса BBC.