Брюс потребовал от Премьер-Лиги дать ответ саудитам

Хосеп Гвардиола и Стив Брюс Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс потребовал от Премьер-Лиги внести ясность в ситуацию с продажей клуба.

Прошло уже почти три месяца с тех пор, как Суверенный фонд Саудовской Аравии согласовал покупку "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Все это время саудиты проходят проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала. Руководство лиги медлит с решением, и это вызывает раздражение на "Сент-Джеймс Парк".

"Нам нужно немного ясности, каждому из нас".

"Если вы меня убедите, что это Премьер-Лига затягивает процесс переговоров, то я призываю их в конце концов принять решение, потому что это нездоровая ситуация для каждого", — цитирует Брюса BBC.


Метки Брюс, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 639

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 29.06.2020 08:42 # arhangel777
    Что там решать, или да или нет! Или они откаты не могут согласовать)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: