Гвардиола: "Кубок Англии — лучший способ подготовиться к "Реалу"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что завоевание Кубка Англии может стать лучшим способом для его команды подготовиться к возобновлению плей-офф Лиги Чемпионов.
Гвардиола не делает секрета из того, что цель его команды на остаток сезона — добиться успеха в Кубке Англии и Лиг Чемпионов. В Премьер-Лиге второе место от "горожан" уже никуда не денется.
Благодаря победе 0:2 над "Ньюкаслом" в воскресенье "Сити" достиг полуфинальной стадии Кубка Англии, и Гвардиола не собирается на этом останавливаться, также держа в уме ответную встречу с "Реалом", которая состоится спустя несколько дней после кубкового финала 1 августа.
"Мы довольны, что после поражения от "Челси" сможем вернуться в Лондон и сыграть против "Арсенала" на "Уэмбли", постаравшись выйти в финал Кубка Англии".
"Это невероятный трофей, который может стать дополнительным бонусом для нас. Мы обсуждали свою ситуацию в Премьер-Лиге — еще две победы, и мы обеспечим себе попадание в Лигу Чемпионов".
"Однако у нас все еще есть два соревнования, которые мы можем выиграть. Сегодня мы сделали первый шаг. Будет хорошо подойти к матчу с "Реалом" в своем лучшем состоянии".
"Выиграть этот трофей — лучший способ подготовиться к "Реалу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
29.06.2020 07:00
Просмотров: 261
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: