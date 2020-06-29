Гвардиола: "Кубок Англии — лучший способ подготовиться к "Реалу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что завоевание Кубка Англии может стать лучшим способом для его команды подготовиться к возобновлению плей-офф Лиги Чемпионов.

Гвардиола не делает секрета из того, что цель его команды на остаток сезона — добиться успеха в Кубке Англии и Лиг Чемпионов. В Премьер-Лиге второе место от "горожан" уже никуда не денется.



Благодаря победе 0:2 над "Ньюкаслом" в воскресенье "Сити" достиг полуфинальной стадии Кубка Англии, и Гвардиола не собирается на этом останавливаться, также держа в уме ответную встречу с "Реалом", которая состоится спустя несколько дней после кубкового финала 1 августа.



"Мы довольны, что после поражения от "Челси" сможем вернуться в Лондон и сыграть против "Арсенала" на "Уэмбли", постаравшись выйти в финал Кубка Англии".



"Это невероятный трофей, который может стать дополнительным бонусом для нас. Мы обсуждали свою ситуацию в Премьер-Лиге — еще две победы, и мы обеспечим себе попадание в Лигу Чемпионов".



"Однако у нас все еще есть два соревнования, которые мы можем выиграть. Сегодня мы сделали первый шаг. Будет хорошо подойти к матчу с "Реалом" в своем лучшем состоянии".



"Выиграть этот трофей — лучший способ подготовиться к "Реалу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.