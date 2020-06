Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" претендуют на Калиду Кулибали. "Арсенал" не продаст Маттео Гендузи. "Ньюкасл" обратился насчет Тьемуэ Бакайоко. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" готов обменять Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, два своих самых дорогостоящих приобретения, на игроков из других клубов. (The Telegraph)



Уверенность дортмундской "Боруссии" в том, что вингер Джейдон Санчо останется в клубе, все крепнет. (Sport Buzzer)



"Манчестер Юнайтед" придется продать минимум четырех игроков, включая Джесси Лингарда и Алексиса Санчеса, чтобы позволить себе Санчо. (Daily Mirror)



В ближайшие дни "Ливерпуль" сделает предложение о покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Клуб Серии А оценивает 29-летнего сенегальца в 90 миллионов фунтов. (Tuttomercato)



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может стать разменной монетой в сделке по Кулибали. (Tuttosport)



Кулибали собирается уйти из "Наполи", но хочет выступать за "Манчестер Сити". (Mundo Deportivo)



"Интер" задумывается о продаже защитника Милана Шкриниара, интерес к которому может проявить "Сити". (Calciomercato)



"Валенсия" хочет арендовать на два сезона голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу, а на роль первого номера пригласить Андре Онану из "Аякса". (Marca)



"Аякс" готов продать Онану, Николаса Тальяфико и Донни Ван де Бека этим летом. (Daily Express)



"Арсенал" не собирается продавать полузащитника Маттео Гендузи. (ESPN)



"Ньюкасл" сделал запрос относительно оцениваемого в 31 млн. фунтов полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Le 10 Sport)



"Тоттенхэм" не планирует продавать полузащитника Танги Ндомбеле этим летом. (Football.London)



Голкипер Джо Харт, покидающий "Бернли" свободным агентом, может продолжить карьеру в "Селтике". (The Telegraph)



"Эвертон" и "Вест Хэм" интересуются защитником "Торино" Олой Айной. (Inside Futbol)



Другое



Вопреки слухам, "Астон Вилла" не уволит своего главного тренера Дина Смита до окончания сезона. (The Telegraph)



"Бенфика" заинтересована в приглашении Маурисио Почеттино на должность главного тренера. (Record)



Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн хочет поработать в Премьер-Лиге после истечения своего контракта с клубом Бундеслиги в 2023 году. (Bild)



Британское правительство не будет блокировать сделку по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии. (Daily Mail)



"Уотфорд" в ярости из-за вечеринки на 20 человек, которую нападающий Андре Грей устроил у себя дома. (Daily Star)



Экс-вингер "Челси" Арьен Роббен возобновил игровую карьеру, присоединившись к родному "Гронингену". (Sky Sports)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни приехал на матч против "Шеффилд Юнайтед" с личными вещами не в сумке от Gucci, как некоторые его одноклубники, а в пластиковом пакете из супермаркета Tesco. (The Sun)



Полузащитник Тони Кроос был так пьян после поражения "Баварии" от "Челси" в финале Лиги Чемпионов 2012 года, что ему потребовалась скорая помощь. (Daily Mail)