Лэмпард: "Худшая игра за все мое время в "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что в первом тайме матча Кубка Англии против "Лестера" его команда показала свой худший футбол за все время его работы в клубе.

По словам Лэмпарда, его команде повезло не пропустить до перерыва воскресного матча на "Кинг Пауэр". Своими заменами и разговором в перерыве Фрэнк вдохновил "Челси" на то, чтобы изменить игру и вырвать победу 0:1.



"Я бы мог сделать семь или восемь замен в перерыве. Нам повезло. Если подобное повторится, у нас не будет шансов. Это была худшая игра за все мое время здесь".



"В первом тайме мы не показывали игры, к которой привыкли. Нам не хватало настойчивости и темпа. Я произвел три замены, но их могло быть больше".



"Я не думаю, что в этом сезоне мы играли так же плохо, как в эти 45 минут. Мы играли лучше и проигрывали матчи. Я не был доволен, и нам повезло, что мы не уступали в счете к перерыву. Я произвел замены, чтобы переломить игру, и мы это сделали".



"Я мог поменять других игроков, но Мейсон Маунт провел два тяжелых матча, а Билли Гилмор и Рис Джеймс толком не играли. Они все равно станут игроками топ-уровня для этого клуба и построят успешные карьеры".



"Я поговорил с ними в перерыве и в конце матча. Такое бывает в футболе, и я с радостью им все объяснил. Это была сонная игра в исполнении всей команды, и я скажу им, что это не проблема. Они станут большими игроками, а мы будем двигаться дальше", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.