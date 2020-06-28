Лэмпард: "Худшая игра за все мое время в "Челси"

Росс Баркли и Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что в первом тайме матча Кубка Англии против "Лестера" его команда показала свой худший футбол за все время его работы в клубе.

По словам Лэмпарда, его команде повезло не пропустить до перерыва воскресного матча на "Кинг Пауэр". Своими заменами и разговором в перерыве Фрэнк вдохновил "Челси" на то, чтобы изменить игру и вырвать победу 0:1.

"Я бы мог сделать семь или восемь замен в перерыве. Нам повезло. Если подобное повторится, у нас не будет шансов. Это была худшая игра за все мое время здесь".

"В первом тайме мы не показывали игры, к которой привыкли. Нам не хватало настойчивости и темпа. Я произвел три замены, но их могло быть больше".

"Я не думаю, что в этом сезоне мы играли так же плохо, как в эти 45 минут. Мы играли лучше и проигрывали матчи. Я не был доволен, и нам повезло, что мы не уступали в счете к перерыву. Я произвел замены, чтобы переломить игру, и мы это сделали".

"Я мог поменять других игроков, но Мейсон Маунт провел два тяжелых матча, а Билли Гилмор и Рис Джеймс толком не играли. Они все равно станут игроками топ-уровня для этого клуба и построят успешные карьеры".

"Я поговорил с ними в перерыве и в конце матча. Такое бывает в футболе, и я с радостью им все объяснил. Это была сонная игра в исполнении всей команды, и я скажу им, что это не проблема. Они станут большими игроками, а мы будем двигаться дальше", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Кубок Англии, Лестер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 399

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  1. gormartin 28.06.2020 23:27 # gormartin
    а что ты хотел от канализации где одно ГАВНО

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  2. skydreams 28.06.2020 23:20 # skydreams
    В Лемпсе чувствуется дух победителя старой школы эпохи Маура. Сейчас уверенности набирается, дальше уже он херни не потерпет как сегодня в первом тайме, и благодаря этому молодые игроки тоже обретут дух победителей. Хочется в это верить. Состав в следующем сезоне будет мощнее, Френк учится, молодежь растёт, очень надеюсь на светлое будущее!

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  3. master-fakaster 28.06.2020 23:15 # master-fakaster
    Френки адекват

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