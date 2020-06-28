"Сити" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" и вышел на "Арсенал" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" одержал убедительную победу 0:2 над "Ньюкаслом" и вышел в полуфинал Кубка Англии, где теперь сыграет с "Арсеналом".

В первом тайме преимущество "горожан" по владению мячом было пятикратным. "Сороки" окопались у своих ворот, уповая на случайные контратаки, которых почти не было.



Но нужно отдать должное хозяевам — оборонялись они неплохо и не позволяли сопернику разогнаться. Вдобавок у "Сити" напрочь сбился прицел, и несколько ударов из хороших позиций вышли неточными.



На 36-й минуте на выручку "горожанам", которым никак не удавалось разорвать чужую оборону, пришел стандарт. Габриэль Жезус заработал пенальти, а Кевин Де Брюйне его реализовал — 0:1.



В первом тайме шла совершенно односторонняя игра, и лишь после перерыва у "Ньюкасла" стало что-то получаться впереди. На 66-й минуте едва появившийся на замену Дуайт Гэйл совершил промах с линии вратарской.



Спустя пару минут последовала расплата за преступный промах Гэйла. Рахим Стерлинг взял игру на себя, дернул соперника и нанес обводящий удар из-за пределов штрафной площади — 0:2.



Второй гол окончательно подкосил хозяев. Концовка матча прошла безмятежно.



"Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть насыщенную оборону "Ньюкасла", однако превосходство "горожан" было просто абсолютным. Теперь подопечные Хосепа Гвардиолы выходят на "Арсенал", который они разнесли ранее в июне со счетом 3:0.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:1)



Голы: Де Брюйне 37 (пен), Стерлинг 68.



"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселлс, Фернандес, Роуз (Лазаро 75), Сен-Максимен (Йедлин 74), Хейден (Мэттью Лонгстафф 79), Шон Лонгстафф, Альмирон (Жоэлинтон 65), Кэрролл (Гэйл 65).



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер (Канселу 71), Отаменди, Лапорт, Менди, Давид Сильва (Бернарду Силва 64), Гюндоган, Де Брюйне (Родри 71), Махрез (Фоден 64), Жезус, Стерлинг.



Предупреждения: Кэрролл, Жоэлинтон.