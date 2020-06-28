Лэмпард устроил игрокам "Челси" взбучку в перерыве матча с "Лестером"

Фрэнк Лэмпард В перерыве четвертьфинального матча Кубка Англии против "Лестера" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил своим игрокам, что те недостаточно хороши, чтобы носить эмблему клуба.

В двух таймах кубкового матча на "Кинг Пауэр" "синие" предстали двумя разными командами, безвольно играя до перерыва и доминируя над соперником после перерыва.

На второй тайм Лэмпард выпустил сразу трех свежих игроков, однако сработали не только замены, но и устное внушение Фрэнка, о чем рассказал автор единственного в матче гола Росс Баркли.

"Он сказал, что мы недостаточно хороши для эмблемы "Челси", играя таким образом. Он потребовал проявлять себя на поле и создавать моменты. Мы прибавили во втором тайме, однако с последним пасом у меня и некоторых других могло быть лучше", — сообщил Баркли BT Sport.


Метки Баркли, Кубок Англии, Лестер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 28.06.2020 22:08 # jirrort
    Фрэнки топчик!

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  2. selta 28.06.2020 22:06 # selta
    Лэмпард четко ведет команду к успеху!
    Может играть хоть в 2 полузащитника хоть в 3

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