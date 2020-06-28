Лэмпард устроил игрокам "Челси" взбучку в перерыве матча с "Лестером"

В перерыве четвертьфинального матча Кубка Англии против "Лестера" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил своим игрокам, что те недостаточно хороши, чтобы носить эмблему клуба.

В двух таймах кубкового матча на "Кинг Пауэр" "синие" предстали двумя разными командами, безвольно играя до перерыва и доминируя над соперником после перерыва.



На второй тайм Лэмпард выпустил сразу трех свежих игроков, однако сработали не только замены, но и устное внушение Фрэнка, о чем рассказал автор единственного в матче гола Росс Баркли.



"Он сказал, что мы недостаточно хороши для эмблемы "Челси", играя таким образом. Он потребовал проявлять себя на поле и создавать моменты. Мы прибавили во втором тайме, однако с последним пасом у меня и некоторых других могло быть лучше", — сообщил Баркли BT Sport.