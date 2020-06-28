Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В перерыве матча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.

В случае победы на "Сент-Джеймс Парк" "Сити" выйдет на "Арсенал", который днем ранее обыграл "Шеффилд Юнайтед".

Также жребий столкнул лицом к лицу "Манчестер Юнайтед", который в четвертьфинале прошел "Норвич", и "Челси", разобравшийся с "Лестером".

Добавим, что полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-19 июля на "Уэмбли".

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед — Челси
Арсенал — Ньюкасл / Манчестер Сити


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 21:35

Количество просмотров Просмотров: 1190

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 28.06.2020 21:47 # chelsea88
    Лоле6ать, гейгуннеры опять разгромно соснут от своих хозяев))))

    (ответить)

  2. master-fakaster 28.06.2020 21:46 # master-fakaster
    Класс

    (ответить)

  3. manreds 28.06.2020 21:43 # manreds
    После Норвича заслужили и слабых соперников.

    (ответить)

  4. superglor 28.06.2020 21:43 # superglor
    Лол, опять пригородным шмалям самого легкого соперника из оставшихся и еще и домашний матч. Кто-то верит что Саф до сих пор не в деле?

    (ответить)

  5. yamateh 28.06.2020 21:42 # yamateh
    18-19 июня - июля?

    МЮ в соперники просто песня. Довольно херней страдать, покажем где раки зимуют.

    (ответить)

  6. jirrort 28.06.2020 21:40 # jirrort
    На этот раз красная помойка не отскочит

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 28.06.2020 21:39 # skychnie-oboi
    Все как под заказ.

    (ответить)

  8. chelsiukpro 28.06.2020 21:38 # chelsiukpro
    Пора Сульшена опустить на его место! А то разлетался в облаках....

    (ответить)

  9. reams 28.06.2020 21:38 # reams
    ожидаемо, я ж говорил Сити Арс, а скамью как всегда шара, ну епт

    (ответить)

  10. januzaj00 28.06.2020 21:37 # januzaj00
    Ооо проебальси трёх раз мало оказалось ахах, ещё хотят

    (ответить)

  11. thegodfather 28.06.2020 21:36 # thegodfather
    еехееххехехе
    кайф

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: