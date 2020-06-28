В перерыве матча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.

В случае победы на "Сент-Джеймс Парк" "Сити" выйдет на "Арсенал", который днем ранее обыграл "Шеффилд Юнайтед".



Также жребий столкнул лицом к лицу "Манчестер Юнайтед", который в четвертьфинале прошел "Норвич", и "Челси", разобравшийся с "Лестером".



Добавим, что полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-19 июля на "Уэмбли".



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Манчестер Юнайтед — Челси

Арсенал — Ньюкасл / Манчестер Сити