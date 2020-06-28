Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В перерыве матча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Англии.
В случае победы на "Сент-Джеймс Парк" "Сити" выйдет на "Арсенал", который днем ранее обыграл "Шеффилд Юнайтед".
Также жребий столкнул лицом к лицу "Манчестер Юнайтед", который в четвертьфинале прошел "Норвич", и "Челси", разобравшийся с "Лестером".
Добавим, что полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-19 июля на "Уэмбли".
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед — Челси
Арсенал — Ньюкасл / Манчестер Сити
28.06.2020 21:35
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Последние комментарии:
Лоле6ать, гейгуннеры опять разгромно соснут от своих хозяев))))
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Класс
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После Норвича заслужили и слабых соперников.
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Лол, опять пригородным шмалям самого легкого соперника из оставшихся и еще и домашний матч. Кто-то верит что Саф до сих пор не в деле?
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18-19 июня - июля?
МЮ в соперники просто песня. Довольно херней страдать, покажем где раки зимуют.
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На этот раз красная помойка не отскочит
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Все как под заказ.
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Пора Сульшена опустить на его место! А то разлетался в облаках....
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ожидаемо, я ж говорил Сити Арс, а скамью как всегда шара, ну епт
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Ооо проебальси трёх раз мало оказалось ахах, ещё хотят
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еехееххехехе
кайф
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