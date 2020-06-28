Баркли вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии

"Челси" с успехом преодолел четвертьфинальную стадию Кубка Англии, одержав победу в гостях у "Лестера" благодаря единственному голу в исполнении Росса Баркли.

"Лестер" очень резко начал этот матч, прессингуя и делая ставку на скоростные атаки. "Челси" откровенно проспал первую половину тайма.



Однако постепенно "синие" все же пришли в себя, а на 30-й минуте создали убойный момент. Набравший сумасшедшую форму Кристиан Пулишич наносил удар из пределов штрафной, но Каспер Шмейхель в прыжке выловил мяч из под перекладины.



В перерыве Фрэнк Лэмпард произвел сразу три замены, явно выражая недовольство игрой своей команды в первые 45 минут. "Синие" перестроились и стали гораздо регулярнее подвергать соперника давлению.



На 55-й минуте Тэмми Абрахэм даже поразил ворота Шмейхеля, однако был зафиксирован офсайд.



В конце концов гости открыли счет, и это не стало сюрпризом. На 63-й минуте Виллиан выполнил передачу с правого фланга на линию вратарской, где Росс Баркли опередил защитника и в касание послал мяч в ворота — 0:1.



В остатке матча — за исключением нескольких последних напряженных минут — "Челси" уверенно контролировал игру и, скорее, мог забить еще, чем позволить "Лестеру" отыграться. Один только Баркли имел пару реальных моментов.



"Челси" одержал психологически важную победу над своим непосредственным соседом по турнирной таблице Премьер-Лиги. Соседом, который вернулся после карантина в неважной форме. "Синие" вышли в полуфинал Кубка Англии и теперь могут замахнуться на третье место в Премьер-Лиге.



"Лестер" — "Челси" — 0:1 (0:0)



Гол: Баркли 63.



"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Прат (Чоудури 57), Тилемас, Ндиди, Перес (Олбрайтон 57), Варди, Барнс (Грей 76).



"Челси": Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта 45), Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор (Ковачич 45), Виллиан (Педро 78), Маунт (Баркли 45), Пулишич (Лофтус-Чик 72), Абрахэм.



Предупреждение: Сеюнджю.