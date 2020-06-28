Баркли вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии
"Челси" с успехом преодолел четвертьфинальную стадию Кубка Англии, одержав победу в гостях у "Лестера" благодаря единственному голу в исполнении Росса Баркли.
"Лестер" очень резко начал этот матч, прессингуя и делая ставку на скоростные атаки. "Челси" откровенно проспал первую половину тайма.
Однако постепенно "синие" все же пришли в себя, а на 30-й минуте создали убойный момент. Набравший сумасшедшую форму Кристиан Пулишич наносил удар из пределов штрафной, но Каспер Шмейхель в прыжке выловил мяч из под перекладины.
В перерыве Фрэнк Лэмпард произвел сразу три замены, явно выражая недовольство игрой своей команды в первые 45 минут. "Синие" перестроились и стали гораздо регулярнее подвергать соперника давлению.
На 55-й минуте Тэмми Абрахэм даже поразил ворота Шмейхеля, однако был зафиксирован офсайд.
В конце концов гости открыли счет, и это не стало сюрпризом. На 63-й минуте Виллиан выполнил передачу с правого фланга на линию вратарской, где Росс Баркли опередил защитника и в касание послал мяч в ворота — 0:1.
В остатке матча — за исключением нескольких последних напряженных минут — "Челси" уверенно контролировал игру и, скорее, мог забить еще, чем позволить "Лестеру" отыграться. Один только Баркли имел пару реальных моментов.
"Челси" одержал психологически важную победу над своим непосредственным соседом по турнирной таблице Премьер-Лиги. Соседом, который вернулся после карантина в неважной форме. "Синие" вышли в полуфинал Кубка Англии и теперь могут замахнуться на третье место в Премьер-Лиге.
"Лестер" — "Челси" — 0:1 (0:0)
Гол: Баркли 63.
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Прат (Чоудури 57), Тилемас, Ндиди, Перес (Олбрайтон 57), Варди, Барнс (Грей 76).
"Челси": Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта 45), Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор (Ковачич 45), Виллиан (Педро 78), Маунт (Баркли 45), Пулишич (Лофтус-Чик 72), Абрахэм.
Предупреждение: Сеюнджю.
28.06.2020 19:50
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Последние комментарии:
пришел Пулишич и провел по губам Одои своей игрой, техника, скорость, удар, интеллект, характер - все при нем, скоро придет еще Зиеш и тогда про этот черный кусок полена никто и не вспомнит, аминь
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во, кстати, забыл...зума просто бог футбола и мастер защитной игры по сравнению с кристенсеном
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Палачей-хуячей и гейтуриков с победой
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После своей замены Голишич за правую ногу держался, прикладывая лед. Под конец чемпионата не хватало еще одного ушиба Кристиану.
Ждем новостей по нему
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канешн считайте виллиана бы оставить, вместо педро зиеш, вместо бачуая вернер. Ну и это только начало рокировок.
Изи трофимашина заводится
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от Баркли и Чика уже ничего не жду, первый бревно, второй инвалид, Одои тоже шляпа та еще, нужно развивать остальную молодежь, а эту троицу по арендам разогнать или в запас поглубже усадить
жаль Одои успел урвать жирный контракт, теперь от него так просто не избавишься
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«Челси» в 10-й раз за 19 лет вышел в полуфинал Кубка Англии (больше остальных клубов за этот период).
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Норм так Педро 2.0 будет Вернер. Жаль Вилли трудно заменить, это монстр поколения титанов Терри и Дрогба
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ну теперь конечно хочется увидеть пенсы против скама
нынешние челси должны сульшериков проходить. а там уже сити прихлопнет их своей мухобойкой. пеп менди не выпутит в ответственный матч
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Всех с полуфиналом. Крутой 2 тайм в исполнении Челси. Пулишич топарь однозначно, через сезон другой заменит Азара полноценно сам один! Лэмпард проделывает в сезоне просто огромнейшую работу за это респект легенде.
Паркли чмо, даже гол не спасает от его игры, единалит когда не нужно. Та он даже меньшего не достигнет чего достиг Педро блет.
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Челси на ходу. Если с Вэст Хэмом и Уотфордом не обосрёмся в ЛЧ должны залетать.
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Гилмор, Маунт, Лофтус и Баркли очень некачественно провели матч. Спокойно могли Лисят 0:3 громить, но моменты транжирили сильно.
Рs.Чилуэлл - середняк, как и Алонсо, Трент, Робертсон. Не усиление клубу
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пока есть правило пяти замен челси, скам и сити будут выжимать из этого все
по факту игра чуть не усыпила, за исключением пары-тройки моментов, когда приподнял бровь
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Бухаркли и длинное черное дерево самые днища
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таксисты молодцы, не зря за них переживал
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лишь бы по жеребьевке на арсенал не попасть...
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Челси хорош, машина просто, а что будет с Зиеш + Вернер я боюсь представить!! и это далеко не последние трансферы, однозначно борьба за чемпионство в следующем сезоне, причем, пожалуй, в статусе фаворита
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Матч ливерцо
Чувство тотальной предзесонки с отановками и кучей замен и пустыми трибунами
Хуйня полная
Но походу для челсея изе эльче плюс опл в следующем сезоне
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Ингс лютует!)
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Слабо бля... Нету акцента.
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