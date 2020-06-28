Давид Луис получил травму лодыжки
Выход в полуфинал Кубка Англии обернулся для "Арсенала" травмой защитника Давида Луиса.
В субботу Луис вернулся в стартовый состав "канониров" впервые со своего удаления против "Манчестер Сити" и подписания нового однолетнего контракта.
Давид не смог доиграть победный для "Арсенала" четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), покинув поле в начале второго тайма.
Замена 33-летнего бразильца была вызвана травмой, и теперь главный тренер "Арсенала" Микель Артета призывает дождаться вердикта докторов.
"Он повредил свою лодыжку. Завтра он пройдет обследование, но ему было больно", — цитирует Артету Daily Mirror.
28.06.2020 19:00
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