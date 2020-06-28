Давид Луис получил травму лодыжки

Выход в полуфинал Кубка Англии обернулся для "Арсенала" травмой защитника Давида Луиса.

В субботу Луис вернулся в стартовый состав "канониров" впервые со своего удаления против "Манчестер Сити" и подписания нового однолетнего контракта.



Давид не смог доиграть победный для "Арсенала" четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), покинув поле в начале второго тайма.



Замена 33-летнего бразильца была вызвана травмой, и теперь главный тренер "Арсенала" Микель Артета призывает дождаться вердикта докторов.



"Он повредил свою лодыжку. Завтра он пройдет обследование, но ему было больно", — цитирует Артету Daily Mirror.