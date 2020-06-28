"Арсенал" вырвал путевку в полуфинал Кубка Англии

Гол Дани Себальоса в компенсированное время обеспечил "Арсеналу" победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:2 и путевку в полуфинал Кубка Англии.

Матч на "Брамалл Лэйн" начался тревожно для "канониров". После розыгрыша углового Джон Лундстрем поразил ворота голкипера лондонцев Эмилиано Мартинеса, но сделал это из офсайда, как определила система VAR.



В середине первого тайма VAR снова вмешалась в игру, обнаружив, что Крис Бэшем нарушил правила на Александре Лакасетте на линии штрафной. Был назначен пенальти, который четко реализовал Николя Пепе — 0:1.



Что касается игры в первом тайме, то гости имели значительное преимущество по владению мячом. А хозяевам потребовалось более 40 минут, чтобы нанести свой первый удар в створ — с дистанции пробил Оливер Норвуд, но Мартинес легко поймал мяч.



Во втором тайме "Арсенал" постепенно перешел от поисков второго гола к удержанию минимального преимущества. На 58-й минуте Джону Игану удалось отправить мяч в ворота Мартинеса с близкого расстояния, однако лайнсмен уже поднял флажок.



Казалось, гости отстоят счет 0:1, но в случае с "Арсеналом", особенно когда речь об игре в обороне, никогда нельзя быть уверенным. На 87-й минуте Дэвид Макголдрик поразил ворота с близкого расстояния после отскока от Шкодрана Мустафи — 1:1.



Однако "канонирам" удалось предотвратить экстра-таймы. Уже в компенсированное время вышедший на замену Дани Себальос на скорости проскочил мимо соперника по правому краю штрафной и пробил низом с острого угла — 1:2.



"Арсенал" по традиции заставил своих болельщиков понервничать, но все-таки вышел в полуфинал Кубка Англии, вслед за "Манчестер Юнайтед".



"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал" — 1:2 (0:1)



Голы: Макголдрик 87 — Пепе 25 (пен), Себальос 90.



"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем (Шарп 76), Иган, Робинсон, Болдок (Фримен 62), Лундстрем (Берге 35), Норвуд, Флек, Стивенс, Макголдрик, Макберни.



"Арсенал": Мартинес, Луис (Холдинг 54), Мустафи, Тирни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Себальос 67), Джака, Колашинац, Пепе (Папастатопулос 90), Лакасетт (Нкетиа 67), Сака.



Предупреждения: Флек, Робинсон.