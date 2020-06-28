"Лестеру", возможно, придется играть матчи на нейтральном поле

Брендан Роджерс "Лестеру", возможно, придется сыграть оставшиеся домашние матчи в Премьер-Лиге на нейтральном поле.

За двухнедельный период до 16 июня в Лестере и окрестностях было зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.

В данный момент британское правительство решает вопрос о введении локального карантина в этом регионе. В частности может быть запрещено перемещение без уважительной причины.

При худшем для "лис" сценарии, другие команды просто не смогут приехать на "Кинг Пауэр", и тогда подопечным Брендана Роджерса придется сыграть свои оставшиеся домашние матчи, в том числе против "Манчестер Юнайтед" в последнем туре, на нейтральном поле, как предусматривает регламент Премьер-Лиги.


Метки Кинг Пауэр, Лестер, Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 17:00

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