"Лестеру", возможно, придется играть матчи на нейтральном поле
"Лестеру", возможно, придется сыграть оставшиеся домашние матчи в Премьер-Лиге на нейтральном поле.
За двухнедельный период до 16 июня в Лестере и окрестностях было зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.
В данный момент британское правительство решает вопрос о введении локального карантина в этом регионе. В частности может быть запрещено перемещение без уважительной причины.
При худшем для "лис" сценарии, другие команды просто не смогут приехать на "Кинг Пауэр", и тогда подопечным Брендана Роджерса придется сыграть свои оставшиеся домашние матчи, в том числе против "Манчестер Юнайтед" в последнем туре, на нейтральном поле, как предусматривает регламент Премьер-Лиги.
28.06.2020 17:00
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ну тогда точно нахуй с 4-ки)
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