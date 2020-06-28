Дайч: "Буду очень удивлен, если Макнил не покинет "Бернли"

Наставник "Бернли" Шон Дайч заявил, что ожидает продажи вингера Дуайта Макнила.

Буквально на днях пресса сообщала, что "Манчестер Сити" рассматривает 20-летнего Макнила в качестве возможной замены для Лероя Сане. Дуайт интересен и некоторым другим клубам Премьер-Лиги, включая "Кристал Пэлас".



Дайч ожидает, что клубы попытаются переманить Макнила, но сразу предупреждает, что Дуайт будет стоить дорого.



"Думаю, мы уже проходили это, и возраст здесь не при чем".



"В конце концов наступает время, когда игроки уходят из "Бернли", потому что здесь они упираются в потолок из-за ограниченных возможностей клуба. Либо они уходят по истечении своих контрактов, либо после больших предложений".



"Мы в очень сильном финансовом положении, поэтому другим клубам придется заплатить большую цену, чтобы заполучить наших игроков. Дуайт — молодой игрок, который выступает очень, очень хорошо".



"Я буду очень удивлен, если он не покинет "Бернли" в некоторый момент, потому что им непременно будут интересоваться. Но такова реальность, в которой существует "Бернли", — цитирует Дайча Daily Mail.