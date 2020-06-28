Луис пошел на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в "Арсенале"
Защитнику Давиду Луису удалось остаться в "Арсенале", только согласившись на значительное понижение зарплаты.
Напомним, "Арсенал" лишь прошлым летом приобрел Луиса у "Челси" за 7 миллионов фунтов. Давид не впечатлил своей игрой в этом сезоне, поэтому изначально "канониры" не собирались пользоваться своей опцией по продлению однолетнего контракта защитника на 12 месяцев.
По инициативе главного тренера Микеля Артеты и технического директора Эду "Арсенал" все-таки предложил Луису новое однолетнее соглашение, которое на текущей неделе и было заключено.
Однако The Telegraph стало известно, что теперь Луис будет получать гораздо меньше прежних 120 тыс. фунтов в неделю. Таково было условие клуба, чтобы 33-летний бразилец смог остаться на "Эмирейтс".
Даже если Луис не будет играть регулярно в следующем сезоне, его опыт и лидерские качества могут пригодиться команде Артеты и отдельным ее членам — вроде молодого Вильяма Салиба, который присоединится к "канонирам" в следующем месяце.
28.06.2020 15:00
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