Консорциум Комолли хочет купить клуб в Премьер-Лиге

Бывший технический директор "Ливерпуля" Дамьен Комолли возглавляет консорцирум американских инвесторов, которые заинтересованы в приобретении клуба Премьер-Лиги.

47-летний француз Комолли прекрасно ориентируется в английском футболе и имеет здесь большие связи, поработав в "Арсенале", "Тоттенхэме" и затем в "Ливерпуле" с 1996 по 2012 год.



Последним местом работы Комолли был "Фенербахче", который он досрочно покинул в январе. А в обозримом будущем Дамьен может вернуться в Премьер-Лигу, утверждает Daily Star.



Среди клубов, к которым присматривается консорцирум Коммоли, значатся "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", а также "Ньюкасл", если сделка с инвесторами из Саудовской Аравии сорвется.



В данный момент Комолли и его партнеры склоняются к инвестициям в "Вест Хэм", однако для заключения сделки, стоимость которой может составить 300 миллионов фунтов, "молотобойцы" должны избежать вылета из Премьер-Лиги.