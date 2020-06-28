Консорциум Комолли хочет купить клуб в Премьер-Лиге
Бывший технический директор "Ливерпуля" Дамьен Комолли возглавляет консорцирум американских инвесторов, которые заинтересованы в приобретении клуба Премьер-Лиги.
47-летний француз Комолли прекрасно ориентируется в английском футболе и имеет здесь большие связи, поработав в "Арсенале", "Тоттенхэме" и затем в "Ливерпуле" с 1996 по 2012 год.
Последним местом работы Комолли был "Фенербахче", который он досрочно покинул в январе. А в обозримом будущем Дамьен может вернуться в Премьер-Лигу, утверждает Daily Star.
Среди клубов, к которым присматривается консорцирум Коммоли, значатся "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", а также "Ньюкасл", если сделка с инвесторами из Саудовской Аравии сорвется.
В данный момент Комолли и его партнеры склоняются к инвестициям в "Вест Хэм", однако для заключения сделки, стоимость которой может составить 300 миллионов фунтов, "молотобойцы" должны избежать вылета из Премьер-Лиги.
28.06.2020 14:00
Просмотров: 131
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: