Акинфенва приехал на тренировку "Уикомба" в футболке "Ливерпуля" и был оштрафован

Адебайо Акинфенва с семьей Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва был оштрафован своим клубом за то, что явился на тренировку в футболке "Ливерпуля".

38-летний Акинфенва по прозвищу "Зверь" известен как большой фанат "Ливерпуля" — большой во всех смыслах.

Естественно, минувшая среда стала знаменательным днем для Адебайо, чей любимый клуб впервые в своей истории стал чемпионом Премьер-Лиги.

На радостях Акинфенва даже приехал на тренировку "Уикомба" в пятнцу в футболке "Ливерпуля", однако клуб Лиги Один это не оценил.

"Единственный раз, когда я с радостью выплачу клубный штраф", — написал в социальных сетях Акинфенва.

Адебайо Акинфенва


Метки Акинфенва, Ливерпуль, Уикомб

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 13:00

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