Акинфенва приехал на тренировку "Уикомба" в футболке "Ливерпуля" и был оштрафован

Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва был оштрафован своим клубом за то, что явился на тренировку в футболке "Ливерпуля".

38-летний Акинфенва по прозвищу "Зверь" известен как большой фанат "Ливерпуля" — большой во всех смыслах.



Естественно, минувшая среда стала знаменательным днем для Адебайо, чей любимый клуб впервые в своей истории стал чемпионом Премьер-Лиги.



На радостях Акинфенва даже приехал на тренировку "Уикомба" в пятнцу в футболке "Ливерпуля", однако клуб Лиги Один это не оценил.



"Единственный раз, когда я с радостью выплачу клубный штраф", — написал в социальных сетях Акинфенва.



