Президент "Ливерпуля" отметил вклад Эдвардса в чемпионство

Майкл Эдвардс и Юрген Клопп Президент "Ливерпуля" Том Вернер отметил вклад спортивного директора клуба Майкла Эдвардса в завоевание титула Премьер-Лиги.

Прибыв на "Энфилд" аналитиком в 2011 году, в ноябре 2016 Эдвардс был повышен до должности спортивного директора и с тех пор отвечает за трансферную политику мерсисайдского клуба.

При Эдвардсе "красные" совершили ряд дорогостоящих, но крайне успешных приобретений вроде Виргила Ван Дейка, Алиссона или Фабиньо, и Вернер считает необходимым похвалить Майкла.

"Моих слов будет недостаточно, чтобы описать важность роли Майкла. Я знаю, что Юрген (Клопп) находится в центре внимания журналистов, но мы бы не добились этого успеха без ценного вклада со стороны Майкла".

"Он трудится вне радаров, но его роль — ключевая в обеспечении стабильности достижений, которые бы наблюдаем".

"Если вы посмотрите на пришедших и ушедших игроков, на привлекших его внимание игроков, то не за каждого из них мы заплатили по 100 миллионов фунтов".

"Он просто без устали трудился, чтобы создать эти невероятные условия. И прошлым вечером я отправил ему сообщение раньше, чем Юргену, чтобы сказать, как все мы благодарны за его вклад", — сообщил Вернер Liverpool Echo.


Метки Вернер, Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2020 12:00

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