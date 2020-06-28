Президент "Ливерпуля" отметил вклад Эдвардса в чемпионство

Президент "Ливерпуля" Том Вернер отметил вклад спортивного директора клуба Майкла Эдвардса в завоевание титула Премьер-Лиги.

Прибыв на "Энфилд" аналитиком в 2011 году, в ноябре 2016 Эдвардс был повышен до должности спортивного директора и с тех пор отвечает за трансферную политику мерсисайдского клуба.



При Эдвардсе "красные" совершили ряд дорогостоящих, но крайне успешных приобретений вроде Виргила Ван Дейка, Алиссона или Фабиньо, и Вернер считает необходимым похвалить Майкла.



"Моих слов будет недостаточно, чтобы описать важность роли Майкла. Я знаю, что Юрген (Клопп) находится в центре внимания журналистов, но мы бы не добились этого успеха без ценного вклада со стороны Майкла".



"Он трудится вне радаров, но его роль — ключевая в обеспечении стабильности достижений, которые бы наблюдаем".



"Если вы посмотрите на пришедших и ушедших игроков, на привлекших его внимание игроков, то не за каждого из них мы заплатили по 100 миллионов фунтов".



"Он просто без устали трудился, чтобы создать эти невероятные условия. И прошлым вечером я отправил ему сообщение раньше, чем Юргену, чтобы сказать, как все мы благодарны за его вклад", — сообщил Вернер Liverpool Echo.