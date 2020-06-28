"Челси" уверен в приобретении Райса

"Челси" уверен в приобретении Деклана Райса из "Вест Хэма" и собирается использовать англичанина в качестве центрального защитника.

Несмотря на то, что 21-летний Райс зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников в Премьер-Лиге, в последних матчах главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес предпочитает использовать Деклана в линии обороны.



Здесь же видит будущее Райса и наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард, чей клуб уже обратился к "Вест Хэму" и выразил желание купить Деклана по окончании этого сезона.



Как сообщает The Sun, в следующем сезоне Лэмпард собирается перевести свою команду на игру в три центральных защитника, одним из которых и должен стать Райс.



Сам Деклан вполне открыт к смене позиции и понимает, что переход в клуб уровня "Челси" повысит его шансы выступать за сборную Англии, которая следующим летом выступит на Евро-2020.



По информации издания, в "Вест Хэме" считают "почти невозможным" удержать своего лучшего игрока в этом сезоне, даже если лондонцам удастся избежать вылета из Премьер-Лиги. Трансфер Райса оценивается в 45 миллионов фунтов.