"Ливерпуль" надеется провести парад в сентябре

"Ливерпуль" надеется провести парад по поводу своей победы в Премьер-Лиге уже в сентябре.

В минувшую среду "красные" оформили свой первый за последние 30 лет титул, что стало возможно после поражения "Манчестер Сити" от "Челси" со счетом 2:1.



К сожалению для подопечных Юргена Клоппа, они не могут отпраздновать это знаменательное событие со своими фанатами из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



Однако Daily Mail утверждает, что на "Энфилде" оптимистично настроены относительно скорого проведения чемпионского парада на открытом автобусе по улицам города.



В данный момент клубы Премьер-Лиги ведут переговоры с британским правительством о постепенном смягчении запретов и о возвращении зрителей на трибуны, пускай и в ограниченном количестве.



В рамках этого процесса "Ливерпуль" обсуждает проведение парада в сентябре. Это будет возможно, если у пандемии не случится второй волны.