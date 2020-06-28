Гвардиола: "Сейчас не время обсуждать мое будущее"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался внести какую-либо ясность в ситуацию со своим будущим.

Как известно, действующий контракт Гвардиолы истекает уже в следующем году, из-за чего пресса неустанно спекулирует насчет возможного ухода каталонского специалиста.



В данный момент сезон еще не завершен, плюс "горожане" все еще ожидают вердикта Спортивного арбитражного суда по поводу двухлетнего отлучения от Лиги Чемпионов, поэтому Гвардиола не готов рассуждать о будущем.



"Я испытываю невероятный восторг по поводу этой части сезона, а также по поводу следующего сезона. Я невероятно удовлетворен тем, что нахожусь в это клубе и стараюсь изо всех сил".



"Но я не хочу забегать слишком далеко. Сейчас не время. Я просто думаю о сегодняшнем дне. Нас ожидает тяжелый выезд к "Ньюкаслу" в Кубке Англии, и именно на этом мы должны быть сосредоточены", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.