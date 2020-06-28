Сульшер считает, что МЮ пора начать выигрывать трофеи

Почуяв близость финала Кубка Англии, рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что для его команды настало время начать выигрывать трофеи.

В субботу "красным дьяволам" пришлось изрядно попотеть на поле "Норвича", однако 120 минут игрового времени не прошли даром — незадолго до окончания второго экстра-тайма подопечные Сульшера вырвали победу (1:2), вместе с которой получили и путевку в полуфинал Кубка Англии.



Кубок Англии представляет возможность для "Юнайтед" выиграть свой первый с 2017 года трофей, и Сульшер настроен самым решительным образом.



"Мы в полуфинале, и мы довольны этим. В прошлом году мы достигли четвертьфинала, где проиграли "Вулверхэмптону". Теперь, по крайней мере, мы поедем на "Уэмбли".



"Для этой команды важно выиграть их первый трофей или достичь их первого финала вместе. Это поможет привить культуру победителей, потому что нам пора начать выигрывать трофеи", — цитирует Сульшера Sky Sports.