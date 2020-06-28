Лэмпард: "Пулишич способен достичь уровня Стерлинга, Салаха и Мане"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его вингер Кристиан Пулишич способен достичь уровня Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" или Мохамеда Салаха с Садио Мане из "Ливерпуля".

Пулишич в великолепной форме вернулся после карантина, отметившись голами в победных для "синих" матчах против "Астон Виллы" и "Манчестер Сити". Таким образом, 21-летний американец является вторым лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги с семью мячами, хотя выходил в старте лишь 13 раз.



Лэмпард призывает не забывать о возрасте Пулишича, но видит у Кристиана потенциал вырасти в флангового игрока мирового уровня.



"Думаю, он может стать действительно большим игроком, потому что он заявил о себе в Германии в столь юном возрасте, а затем сделал большой шаг в своей карьере, в связи с чем возросли и ожидания, однако нам нужно держать в уме его возраст".



"Его мастерство не подвергается сомнению, и мы можем видеть, что он очень хочет стать лучше. В данный момент он особенно голоден, потому что пропустил какое-то время с травмой".



"Если посмотреть на игроков вокруг, которые тоже совершили такого рода прыжок, то можно обратить внимание на Рахима Стерлинга, Салаха и Мане. Кристиан способен быль столь же эффективен, действуя на фланге. Он понимает, какую работу ему нужно проделать для этого. У него определенно есть талант, и ему нужно достичь этого уровня".



"Я рад, что могу рассчитывать на него в данную минуту, он упорно работает каждый день, и он максимально амбициозен", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.