Гвардиола обещает "Ливерпулю" коридор почета

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что его команда устроит коридор почета для "Ливерпуля".

В следующий четверг "Ливерпуль" приедет на "Этихад" в статусе чемпиона Премьер-Лиги — "Сити" лишился даже математических шансов защитить титул, проиграв "Челси" 2:1 в минувшую среду.



Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, Гвардиола не собирается отказываться от традиции чествовать новоиспеченных чемпионов.



"Конечно, мы сделаем это. Мы устроим коридор почета".



"Когда "Ливерпуль" приезжает к нам в гости, мы всегда принимаем их невероятным образом. В этом плане они не могут пожаловаться, и мы устроим им коридор почета, потому что они заслуживают этого", — приводит слова Гвардиолу Sky Sports.