Киоун предупредил, что Артета может потерять работу из-за Луиса

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета поставил под угрозу свою работу, решив продлить контракт с Давидом Луисом.

Несмотря на провальное появление Луиса на замену в матче против "Манчестер Сити" на прошлой неделе, по инициативе Артеты "Арсенал" все равно предложил Давиду новый однолетний контракт.



По мнению Киоуна, продление сотрудничества с 33-летним бразильцем является ошибкой и может дорого стоит Артете.



"Что меня теперь беспокоит, так это положение тренера. Может быть, мы бы и могли простить это Артете как молодому тренеру".



"Тем не менее, я думаю, он должен принимать правильные решения для клуба, а я не считаю Давида Луиса правильным человеком в этой раздевалке".



"Фрэнк Лэмпард пошел другим путем, когда взялся за работу в "Челси". Какие бы причины у него ни были, он захотел убрать Давида Луиса из своей раздевалки. Я не уверен, дело в качестве игры или характере, но он принял четкое решение".



"Думаю, Давиду Луису очень повезло остаться в "Арсенале" еще на год. Но теперь я переживаю за тренера, потому что в этой работе ты продержишься долго, только если будешь принимать правильные решения, особенно это касается ранних решений", — сообщил Киоун talkSPORT.