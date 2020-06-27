"Юнайтед" вырвал победу у "Норвича" в экстра-таймах и вышел в полуфинал Кубка Англии

Гол Харри Магуайра на исходе второго экстра-тайма позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 1:2 в гостях у "Норвича" и выйти в полуфинал Кубка Англии.

По сравнению с поражением 0:1 от "Эвертона" в минувшую среду в стартовом составе "канареек" произошло три изменения. Вернулись в команду Тодд Кантуэлл, Эмилиано Буэндиа, Теему Пукки.



В отличие от соперника, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не захотел выставлять сильнейший состав, проведя аж восемь рокировок. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Серхио Ромеро, Эрик Байи, Хуан Мата, Джесси Лингард и Одион Игало.



С самого начала "Норвич" ушел в оборону и позволил сопернику безраздельно владеть мячом, однако "Юнайтед" был чрезвычайно вялым, совершенно не желая ускоряться.



Со временем хозяева чуть осмелели и стали совершать вылазки на чужую половину, но за 45 минут в створ пробить никому не удалось. Неплохой шанс имел Лукас Рупп, но его удар в последний момент был заблокирован защитником гостей Харри Магуайром.



После перерыва игра пошла повеселее. Уже на 51-й минуте Игало одним касанием ноги с линии вратарской отправил взмывший вверх мяч в сетку — 0:1. Защитники "Норвича" продемонстрировали поразительную пассивность в этом эпизоде.



По большому счету "канарейкам" терять было нечего, поэтому они принялись рисковать, и этот риск себя оправдал, потому что на 75-й минуте Кантуэлл дальним ударом из под двух защитников восстановил равновесие — 1:1.



Хозяева настолько вошли во вкус, что продолжили создавать проблемы обороне "Юнайтед", но этот порыв был нарушен красной карточкой Тимма Клозе на 89-й минуте. Розыгрыш опасного штрафного не не принес результата.



Получив численное преимущество, гости воспрянули духом и постарались избавить себя от экстра-таймов, но не вышло.



В экстра-таймах "дьяволы" слегка остепенились — цена ошибки была слишком высока. "Юнайтед" имел моменты, однако голкипер хозяев Тим Крул поймал кураж и тащил любые мячи.



И все же гостям удалось избежать серии пенальти. На 118-й минуте Магуайр с линии вратарской поразил цель после удачного отскока мяча от игрока "Норвича" — 1:2.



"Юнайтед" одержал победу над последней командой Премьер-Лиги, но сделал это с большим скрипом и произвел крайне невыразительное впечатление своей игрой. 120 минут стали тяжелым испытанием, учитывая недавнее возобновление сезона, однако путевка в полуфинал добыта, и это главное.



"Норвич" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Кантуэлл 75 — Игало 51, Магуайр 118.



"Норвич": Крул, Ааронс, Годрфи, Клозе, Льюис (Ида 118), Маклин, Теттей, Рупп (Эрнандес 62), Буэндиа (Дуда 90), Кантуэлл (Трибулл 90), Пукки (Дрмич 71).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот (Уильямс 63), Байи (Мартиаль 96), Магуайр, Шоу, Фред (Погба 78), Мактоминей (Матич 78), Фернандеш, Мата (Гринвуд 63), Лингард (Рэшфорд 63), Игало.



Предупреждение: Фернандеш.



Удаление: Клозе 89.