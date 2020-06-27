Ди Маттео рассказал, как дважды пытался подписать Вернера

Бывший наставник "Челси" Роберто Ди Маттео рассказал, что дважды пытался подписать нападающего Тимо Вернера в своей карьере.

Ранее в июне "Челси" подтвердил приобретение Вернера у "РБ Лейпциг". Тимо присоединится к команде Фрэнка Лэмпарда уже в следующем месяце.



Для большинства болельщиков Вернер находится на виду лишь сезон или два, однако Ди Маттео разглядел талант Тимо гораздо раньше.



"Когда я работал в "Шальке", он выступал за "Штутгарт" и только начинал привлекать к себе внимание. Во второй половине сезона, когда я ушел, я занимался планированием вместе со своим спортивным директором".



"Я сказал, что хочу этого парня и что он хорош. Он был молод, быстр, с хорошей техникой. Я сказал: "Не подписать ли нам Тимо?"



"В итоге мы не сделали этого, а затем я ушел. Когда я трудился в "Астон Вилле", "Штутгарт" вылетел, поэтому я снова обратился насчет него, но он перешел в "РБ Лейпциг".



"Я его большой поклонник, и он очень, очень вырос как игрок. Он бомбардир, он забивает голы, он может гарантировать определенное количество голов команде, что хорошо. Также он очень быстр", — сообщил Ди Маттео официальному веб-сайту "Челси".