Салах нацелен на "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пообещал, что в остатке сезона постарается завоевать "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Салах со своими партнерами по команде отпраздновали чемпионство в Премьер-Лиге, хотя до финиша им остается сыграть еще семь матчей.



С помощью этих семи матчей Мохамед надеется стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги — прямо сейчас 28-летний египтянин уступает два гола Джейми Варди из "Лестера".



"Выиграть Премьер-Лигу — это удивительно для клуба и города. Теперь я достиг своей главной цели, которую поставил перед собой, когда переходил в "Ливерпуль".



"Когда я ставлю перед собой какую-нибудь цель, я всегда ее достигаю. Если я убежден, что способен добиться чего-нибудь, я — хвала богу — всегда делаю это".



"Когда я переходил в "Ливерпуль", первым делом меня спросили, способны ли мы выиграть лигу и Лигу Чемпионов. Поэтому было так замечательно выиграть то, что я обещал выиграть".



"Конечно, я также хочу получить "Золотую бутсу" третий сезон подряд, поэтому давайте посмотрим, что будет".



"Я сосредоточен на матчах и просто стараюсь выжимать максимум из своих шансов. Иногда мне не везет, но я не сдаюсь", — сообщил Салах beIN Sports.