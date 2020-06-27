Артета: "Ливерпуль" может стать вдохновением для нас"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что успехи "Ливерпуля" могут стать источником вдохновения для "канониров".

На текущей неделе "Ливерпуль" отпраздновал победу в Премьер-Лиге, продолжая собирать трофейный урожай при Юргене Клоппе.



Артета восхищается тем, как окреп "Ливерпуль" при немецком тренере, и надеется кое-что позаимствовать у новоиспеченных чемпионов.



"Они проделали большой путь как клуб и команда за последние сезоны. Думаю, они установили очень четкую культуру, которую смогли передать фанатам, и благодаря этому черпают уверенность в себе".



"Думаю, у них очень четкая философия в плане того, как они хотят играть, как они относятся к каждому матчу, а также у них очень хорошая селекция".



"Начиная с персонала, главного тренера и всех подписанных игроков, они ориентированы на особый стиль игры, поэтому я поздравляю их".



"Да, "Ливерпуль" может стать вдохновением для нас, потому что они были в очень сложном положении четыре года назад, и они приняли много правильных решений — иногда сложных решений, иногда непопулярных решений, но правильных для них".



"Они очень стабильны в выражении себя и обладают решительным настроем на победу в каждом матче", — цитирует Артету Goal.