Далглиш: "Хендерсон — один из величайших капитанов в истории "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш считает, что полузащитник Джордан Хендерсон стоит в одном ряду с величайшими капитанами "красных" из прошлого.

В следующем месяце, когда на "Энфилде" пройдет церемония награждения, Хендерсон как капитан первым в истории из игроков "Ливерпуля" прикоснется к кубку Премьер-Лиги.



В 2011 году именно Далглиш привел Хендерсона в "Ливерпуль" из "Сандерленда", и Кенни убежден, что Джордан уже заслужил свое место среди легенд мерсисайдского клуба.



"Джордан будет единственным капитаном "Ливерпуля", который поднимет этот трофей, в то же время являясь победителем клубного Чемпионата Мира. Он в одном ряду с капитанами, которые выигрывали Лигу Чемпионов прежде".



"Когда я покупал его, я видел в нем того, кто лучше, чем те, кто у нас был в то время. Это что касается футбольного поля. Но когда я смог поговорить с ним, я увидел очень уравновешенного парня. Его отец тоже участвовал в переговорах, и это было хорошим знаком для меня".



"Он вел спокойную домашнюю жизнь и был настроен добиться успеха в футболе. Если бы я не дал ему шанса, это было бы ошибкой с моей стороны. Я не пытаюсь скромничать: если тебе что-нибудь нравится, ты должен сделать это", — сообщил Далглиш Daily Mirror.