Далглиш: "Хендерсон — один из величайших капитанов в истории "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш считает, что полузащитник Джордан Хендерсон стоит в одном ряду с величайшими капитанами "красных" из прошлого.
В следующем месяце, когда на "Энфилде" пройдет церемония награждения, Хендерсон как капитан первым в истории из игроков "Ливерпуля" прикоснется к кубку Премьер-Лиги.
В 2011 году именно Далглиш привел Хендерсона в "Ливерпуль" из "Сандерленда", и Кенни убежден, что Джордан уже заслужил свое место среди легенд мерсисайдского клуба.
"Джордан будет единственным капитаном "Ливерпуля", который поднимет этот трофей, в то же время являясь победителем клубного Чемпионата Мира. Он в одном ряду с капитанами, которые выигрывали Лигу Чемпионов прежде".
"Когда я покупал его, я видел в нем того, кто лучше, чем те, кто у нас был в то время. Это что касается футбольного поля. Но когда я смог поговорить с ним, я увидел очень уравновешенного парня. Его отец тоже участвовал в переговорах, и это было хорошим знаком для меня".
"Он вел спокойную домашнюю жизнь и был настроен добиться успеха в футболе. Если бы я не дал ему шанса, это было бы ошибкой с моей стороны. Я не пытаюсь скромничать: если тебе что-нибудь нравится, ты должен сделать это", — сообщил Далглиш Daily Mirror.
27.06.2020 19:00
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Последние комментарии:
Слабое звено в составе Ливерпуля. Не помню ни единого матча, где он показал бы капитанский характер и вытащил бы игру для команды.
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Ну молодец Хенда разыгрался! Помню как Сандерленда пришёл. Только Клопп его преминил и пропитал своими идеями.
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Самый бесполезный игрок текущего состава, который остался в команде лишь потому что Кейта и Чемберлен до сих пор не заиграли на полную, а из-за кризиса нет денег чтобы купить кого-то толкового.
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это правда.
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это он в лузерпуле капитан, а в топ-клубе лавочник глЫбокого запаса...
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че бля...
далглиш походу крепко на бутылку присел...
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