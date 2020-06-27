Робертсон хочет провести остаток карьеры в "Ливерпуле"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что хочет провести остаток своей карьеры на "Энфилде".

В этом сезоне Робертсон помог "красным" с убедительным отрывом оформить чемпионство в Премьер-Лиге, а 12 месяцев назад праздновал с командой Юргена Клоппа победу в Лиге Чемпионов.

Теперь 26-летний шотландец жаждет развить эти успехи и просто не видит команды лучше, чем "Ливерпуль".

"Могу ли я себе представить, что проведу в "Ливерпуле" остаток своей карьеры? Вообще-то, таков мой план. Давайте посмотрим, буду ли я достаточно хорош в 33 или 34 года, чтобы играть здесь".

"Я не хочу никуда уходить. Этот клуб стал таким особенным для меня за короткое время. Моя семья любит "Ливерпуль", я люблю "Ливерпуль", и я не хочу уходить куда-либо еще".

"Прямо сейчас в мире нет команды лучше, чем "Ливерпуль". Почему кто-то из нас должен захотеть уйти? У нас молодой состав, и в следующие пять лет мы должны постараться выиграть больше трофеев".

"Два самых важных трофея — это всегда хорошее начало, и теперь мы раскрепощены, чтобы пойти и выиграть еще".

"Это было удивительное ощущение, когда прошлым вечером вс мы праздновали победу в Премьер-Лиге. Мы не хотим, чтобы эта победа стала единственным или одним из двух ярких моментов в наших карьерах. Мы хотим постоянно побеждать, и это будет подстегивать нас в следующем сезоне и сезонах после", — сообщил Робертсон talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2020 18:00

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  1. alexomck 27.06.2020 18:22 # alexomck
    он кому-то, помимо Пуля, нужен чтоль:)

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  2. electric 27.06.2020 18:15 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. redstyle 27.06.2020 18:14 # redstyle
    Чемпион!

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