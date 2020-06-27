Сульшер с пониманием относится к амбициям Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ценит стремление полузащитника Поля Погба выжать максимум из своей карьеры.

Прошлым летом Погба и его агент Мино Райола прямо заявили, что "Юнайтед" больше не соответствует амбициям Поля, который хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Сульшер относится к этому с уважением, но надеется, что Погба сможет достичь своих целей, не покидая "Юнайтед".



"Он хочет стать как можно лучше. Он знает, что он особенный талант, и он не хочет через пять или десять лет оглянуться назад и подумать, что он не реализовал весь свой потенциал".



"Он уже победитель Чемпионата Мира, он побеждал с "Ювентусом", поэтому я не удивлен его энтузиазмом и целеустремленностью, которые он демонстрирует здесь. Мы планируем сохранить Поля здесь, как и всех лучших игроков", — цитирует Сульшера ESPN.