"Вулверхэмптон" обыграл "Астон Виллу" и вышел на чистое пятое место
"Вулверхэмптон" одержал минимальную победу на поле "Астон Виллы" и благодаря этому результату вышел на чистое пятое место в Премьер-Лиге.
В первом тайме матча на "Вилла Парк" шла примерно равная игра. "Волки" имели пару неплохих моментов, но у них сбился прицел.
Переломный момент матча случился на 62-й минуте, когда Леандер Дендонкер подхватил мяч на линии штрафной, чуть сдвинулся в сторону и нанес удар низом в притирку со штангой — 0:1.
Команда Нуну Эшпириту Санту получила дополнительный заряд уверенности в себе после гола и без особых проблем довела матч до победы. "Вилланы" за 90 минут так ни разу и не пробили в створ.
Благодаря этой победе "волки" вышли на чистое пятое место и теперь всего на два очка отстают от четвертого "Челси".
"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
27.06.2020 16:35
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