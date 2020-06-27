"Вулверхэмптон" обыграл "Астон Виллу" и вышел на чистое пятое место

"Вулверхэмптон" одержал минимальную победу на поле "Астон Виллы" и благодаря этому результату вышел на чистое пятое место в Премьер-Лиге.

В первом тайме матча на "Вилла Парк" шла примерно равная игра. "Волки" имели пару неплохих моментов, но у них сбился прицел.



Переломный момент матча случился на 62-й минуте, когда Леандер Дендонкер подхватил мяч на линии штрафной, чуть сдвинулся в сторону и нанес удар низом в притирку со штангой — 0:1.



Команда Нуну Эшпириту Санту получила дополнительный заряд уверенности в себе после гола и без особых проблем довела матч до победы. "Вилланы" за 90 минут так ни разу и не пробили в створ.



Благодаря этой победе "волки" вышли на чистое пятое место и теперь всего на два очка отстают от четвертого "Челси".



"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче