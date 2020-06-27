Клопп: "Красная футболка хорошо бы смотрелась на Санчо"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что хотел бы видеть вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в своей команде, однако этим летом "красным" не потянуть такой трансфер.
И хотя фаворитом в борьбе за Санчо принято считать "Манчестер Юнайтед", в предыдущие 12 месяцев Джейдона сватали и в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль".
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит под вопрос отъезд Санчо из Дортмунда этим летом, потому что "Боруссия" по-прежнему хочет за свою звезду более 100 миллионов фунтов.
Но если Санчо задержится в "Боруссии" еще на год, следующим летом Клопп может вступить в борьбу за игрока, который ему определенно интересен.
"Красная футболка смотрелись бы очень хорошо на Джейдоне. Но я не думаю, что такого рода трансфер случится этим летом".
"Он очень интересный игрок. Если он перейдет в "Ливерпуль", я буду удивлен больше всех!" — сообщил Клопп Bild.
Также в интервью немецкому изданию Юрген отверг предположение, что он является лучшим тренером в мире.
"Я ничего не могу поделать с этим ярлыком "лучший тренер в мире". Но я знаю, что вся моя тренерская команда — это очень хорошие тренеры".
"Но я думаю, Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире", — добавил Клопп.
27.06.2020 16:00
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Красная футболка черные шорты, естесна
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