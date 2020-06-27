Мерсон: "Остаюсь при своем мнении насчет Кейна"

Эксперт Пол Мерсон продолжил заочную дискуссию с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо по поводу нападающего Харри Кейна.

На своей пресс-конференции перед дерби с "Вест Хэмом" Моуриньо много времени уделил тому, чтобы ответить Мерсону, который предположил, что оборонительный стиль Жозе может подтолкнуть Харри к отъезду из Северного Лондона.



Но даже ответ Моуриньо и гол Кейна в ворота "молотобойцев" не переубедили Мерсона. Пол по-прежнему считает, что Жозе нужен нападающий другого типа.



"Жозе Моуриньо — один из величайших тренеров, но я остаюсь при своем мнении насчет Харри Кейна".



"Определенные игроки подходят определенным тренерам, а Кейн не подходит Моуриньо. Его гол против "Вест Хэма" не прекратит вопросы относительно его будущего в "Тоттенхэме". Как много хороших моментов он упустил в том матче?"



"Кейн работает без подкрепления из-за того, каким образом Моуриньо нравится играть. Я по-прежнему думаю, что ему, возможно, придется уйти".



"Моуриньо поступил весьма умно, посвятив всю свою пресс-конференцию перед матчем мне и моим словам. Благодаря этому никто не говорил, что его команда не попадет в топ-4!"



"Тоттенхэм" должен быть в Лиге Чемпионов. Они достигли финала в прошлом сезоне. В последние годы я воспринимал их претендентом на титул".



"А сейчас они середнячки. Я просто думаю, что они слегка повторяют судьбу "Арсенала". Но в этом виноват не только Моуриньо. Ему приходится собирать команду по кусочкам".



"Но Кейн — это проблема. Дидье Дрогба был идеален для Моуриньо. Вы могли отдать ему мяч, и он будет его держать. Он мог запугивать людей. Быть опорной точкой".



"Кейн же просто хочет забивать голы. Это все, что я имею ввиду. Он хочет обладать "Золотой бутсой". Но команды Моуриньо не могут похвастать обилием моментов".



"Прямо сейчас кто-нибудь вроде Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона" подходит "Тоттенхэму" лучше, чем Кейн. Вот такого рода нападающие нравятся Моуриньо", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.