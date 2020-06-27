Кекчу отверг интерес "Арсенала" и остался в "Фейеноорде"
Атакующий полузащитник Оркун Кекчу отверг интерес "Арсенала" и заключил новый пятилетний контракт с "Фейеноордом".
На протяжении последних месяцев пресса неоднократно сообщала, что "канониры" интересуются Кекчу или уже даже ведут переговоры о покупке юного плеймейкера.
Evening Standard подтверждает, что 19-летний игрок сборной Турции действительно был в шорт-листе главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
Однако Кекчу решил, что ему рано уезжать из Роттердама. Оркун заключил с "Фейеноордом" новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях, хотя его предыдущий истекал только в 2023 году.
Добавим, что в этом сезоне, который в Голландии был оборван пандемией коронавируса, Кекчу забил два гола и отдал шесть результативных передач.
27.06.2020 14:00
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Оркун, Кек, Чебурек
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