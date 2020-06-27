Кекчу отверг интерес "Арсенала" и остался в "Фейеноорде"

Атакующий полузащитник Оркун Кекчу отверг интерес "Арсенала" и заключил новый пятилетний контракт с "Фейеноордом".

На протяжении последних месяцев пресса неоднократно сообщала, что "канониры" интересуются Кекчу или уже даже ведут переговоры о покупке юного плеймейкера.



Evening Standard подтверждает, что 19-летний игрок сборной Турции действительно был в шорт-листе главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Однако Кекчу решил, что ему рано уезжать из Роттердама. Оркун заключил с "Фейеноордом" новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях, хотя его предыдущий истекал только в 2023 году.



Добавим, что в этом сезоне, который в Голландии был оборван пандемией коронавируса, Кекчу забил два гола и отдал шесть результативных передач.