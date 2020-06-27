Кекчу отверг интерес "Арсенала" и остался в "Фейеноорде"

Оркун Кекчю Атакующий полузащитник Оркун Кекчу отверг интерес "Арсенала" и заключил новый пятилетний контракт с "Фейеноордом".

На протяжении последних месяцев пресса неоднократно сообщала, что "канониры" интересуются Кекчу или уже даже ведут переговоры о покупке юного плеймейкера.

Evening Standard подтверждает, что 19-летний игрок сборной Турции действительно был в шорт-листе главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Однако Кекчу решил, что ему рано уезжать из Роттердама. Оркун заключил с "Фейеноордом" новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях, хотя его предыдущий истекал только в 2023 году.

Добавим, что в этом сезоне, который в Голландии был оборван пандемией коронавируса, Кекчу забил два гола и отдал шесть результативных передач.


Метки Арсенал, Кекчю, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2020 14:00

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  1. superglor 27.06.2020 15:08 # superglor
    Оркун, Кек, Чебурек

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  2. chelsea88 27.06.2020 14:45 # chelsea88
    Лолбеать, гейгуннеры даже этого нонейма не могут купить)

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  3. gormartin 27.06.2020 14:21 # gormartin
    ЛИВЕРПУЛЬ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ ЧЕМПИОНЫ! На остальных пох и на гаражных шлюх пох

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