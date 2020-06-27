"Ливерпулю" пообещали чемпионский парад

Парад Ливерпуля "Ливерпуль" сможет провести чемпионский парад на открытом автобусе по улицам города, когда это будет безопасно.

В минувший четверг "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет оформил чемпионский титул, однако отпраздновать вместе со своими фанатами не смог из-за коронавирусных ограничений.

Правды ради, стоит отметить, что фанаты мерсисайдского клуба все равно собираются близ "Энфилда" уже две ночи подряд, игнорируя все запреты. Например, в четверг полиция произвела 10 арестов за нарушение общественного порядка.

И все-таки чемпионскому параду — быть. Как передает Daily Mirror, городской совет Ливерпуля пообещал клубу, что Юрген Клопп и его игроки смогут показать заветный трофей фанатам с открытого автобуса, когда коронавирус больше не будет представлять угрозы, а социальное дистанцирование будет упразднено.

Аналогичным образом год назад "Ливерпуль" прокатился по улицам города с трофеем Лиги Чемпионов, собрав сотни тысяч людей.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 27.06.2020 13:52 # superperez101
    даже у лэмпарда не хватило мужества назвать Ливерпуль смой сильной командой. уязвлен значит очень сильно. эта язва наоборот только мешает, молодой и неопытный. еще обломают ему его зубки

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  2. superperez101 27.06.2020 13:50 # superperez101
    учитесь у великого Фергюссона, который самым первым поздравил Далглиша.
    вот что значит Сэр и джентельмен

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  3. superperez101 27.06.2020 13:48 # superperez101
    у некоторых педрофанов до сих пор ТАК свербит в жопе, что никак не могут прийти в себя от невероятной гегемонии Клоппа, и пишут всякие гадости в надежде что кто-то соберется
    смешные говноеды, ахахаха

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  4. funkyfresh 27.06.2020 13:39 # funkyfresh
    насколько же убогие, пустые и скучные жизни у портовых, что они готовы серьезно этими жизнями рискнуть - ради того, чтобы увидеть кубок апл. пусть и первый и последний раз.

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  5. v-0987654321 27.06.2020 13:36 # v-0987654321
    Вливаю водку в горло
    Ливерпуль чемпион Мать вашу

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  6. beatles-red 27.06.2020 13:09 # beatles-red
    Даже если будет карантиновые меры, все равно больше народа соберется чем у сити

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