"Ливерпулю" пообещали чемпионский парад
"Ливерпуль" сможет провести чемпионский парад на открытом автобусе по улицам города, когда это будет безопасно.
В минувший четверг "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет оформил чемпионский титул, однако отпраздновать вместе со своими фанатами не смог из-за коронавирусных ограничений.
Правды ради, стоит отметить, что фанаты мерсисайдского клуба все равно собираются близ "Энфилда" уже две ночи подряд, игнорируя все запреты. Например, в четверг полиция произвела 10 арестов за нарушение общественного порядка.
И все-таки чемпионскому параду — быть. Как передает Daily Mirror, городской совет Ливерпуля пообещал клубу, что Юрген Клопп и его игроки смогут показать заветный трофей фанатам с открытого автобуса, когда коронавирус больше не будет представлять угрозы, а социальное дистанцирование будет упразднено.
Аналогичным образом год назад "Ливерпуль" прокатился по улицам города с трофеем Лиги Чемпионов, собрав сотни тысяч людей.
27.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
даже у лэмпарда не хватило мужества назвать Ливерпуль смой сильной командой. уязвлен значит очень сильно. эта язва наоборот только мешает, молодой и неопытный. еще обломают ему его зубки
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учитесь у великого Фергюссона, который самым первым поздравил Далглиша.
вот что значит Сэр и джентельмен
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у некоторых педрофанов до сих пор ТАК свербит в жопе, что никак не могут прийти в себя от невероятной гегемонии Клоппа, и пишут всякие гадости в надежде что кто-то соберется
смешные говноеды, ахахаха
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насколько же убогие, пустые и скучные жизни у портовых, что они готовы серьезно этими жизнями рискнуть - ради того, чтобы увидеть кубок апл. пусть и первый и последний раз.
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Вливаю водку в горло
Ливерпуль чемпион Мать вашу
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Даже если будет карантиновые меры, все равно больше народа соберется чем у сити
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