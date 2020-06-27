Эшпитиру Санту: "Нам не нужна Лига Чемпионов, чтобы удержать звезд"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту не считает, что его команда должна обязательно попасть в Лигу Чемпионов, чтобы сохранить своих лучших игроков.

Всего лишь в своем втором сезоне после выхода в Премьер-Лигу "волки" являются реальными претендентами на попадание в Лигу Чемпионов. Прямо сейчас команду Эшпириту Санту имеет равное количество очков с "Манчестер Юнайтед", но может вырваться вперед, если в субботу обыграет "Астон Виллу".



На протяжении последних месяцев звезд "Вулверхэмптона" вроде Рубена Невеша, Адамы Траоре и Рауля Хименеса сватают в топ-клубы, однако Нуну не верит, что будущее его игроков связано с участием в Лиге Чемпионов.



"Я не думаю, что они здесь из-за этого. Причина, почему они здесь, заключается в том, что им нравится работать вместе, поэтому нам не нужно чего-либо добиться, чтобы сохранить их. Я совершенно не думаю об этом".



"Мы не думаем о попадании в Лигу Чемпионов. Мы не участвуем ни в какой гонке, кроме как гонке по улучшению игроков и проведении хороших матчей. В этом и состоит вызов для каждой команды в данный момент".



"Я очень горжусь проделанной нами работой. Мы начали кое-что строить, мы сделали правильные вещи, и этот процесс продолжается".



"Мы добились важных и выдающихся вещей, но нам все еще предстоит многого достичь, мы все еще способны значительно прибавить".



"Когда мы начинали, мы не знали, что ждет нас впереди, однако мы знали, что должны позаботиться об этом замечательном клубе и постараться приблизиться к успехам этого клуба из прошлого", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.