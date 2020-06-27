Де Брюйне: "Ливерпуль" был лучше, но "Сити" все еще может провести невероятный сезон"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что "Ливерпуль" был лучше в этом сезоне, а также призвал "горожан" сосредоточиться на двух трофеях, которые еще не разыграны.

Проиграв "Челси" в четверг со счетом 2:1, "Сити" лишился математических шансов догнать "Ливерпуль" в Премьер-Лиге. Таким образом, "горожане" сложили с себя чемпионские полномочия после двух сезонов подряд с титулом.



Ранее в этом сезоне "Сити" уже выиграл Кубок Лиги, к которому Де Брюйне теперь хочет добавить Кубок Англии и Лигу Чемпионов, чтобы заглушить боль от упущенного титула.



"У нас все еще большие шансы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Представьте, если мы выиграем эти кубки. Тогда это будет невероятный сезон. Для нас по-прежнему многое на кону, и мы находимся в предвкушении".



"Ты всегда расстроен, когда не побеждаешь. Но мы должны быть достаточно честны, чтобы сказать: "Ливерпуль" был лучше в этом году. Мы упорно трудились, мы очень хорошо играли, но мы были недостаточно хороши, и для нас не проблема признать это. Если все пойдет по плану, мы проведем еще 13 или 14 матчей, поэтому для нас еще многое на кону", — цитирует Де Брюйне The Guardian.