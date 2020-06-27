32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча субботы

В субботу, 27 июня, поединком между "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном" стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 14:30 Онлайн-трансляция



В случае победы "Вулверхэмптон" сможет выйти на чистое пятое место, приблизившись на расстояние в два очка к четвертому "Челси" и четыре очка к третьему "Лестеру". Но если "волкам" положительный результат нужен для Лиги Чемпионов, то "Астон Вилла" не менее остро нуждается в очках, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги. Бирмингемская команда не знает побед уже семь матчей чемпионата кряду — столько же матчей ее соперник не проигрывает, причем шесть раз сохранил свои ворота на замке. Зато "вилланы" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "Вулверхэмптоном" на своем поле во всех турнирах — две победы и две ничьи.



У "Астон Виллы" нет кадровых проблем. Фредерик Гильберт вернулся после травмы, впервые после паузы могут сыграть и Данни Дринкуотер с Генри Лансбери.



От "Вулверхэмптона" можно ожидать ротации — например, выхода Педру Нету с первых минут. Все игроки здоровы.