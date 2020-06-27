Сульшер: "Лингард — жизненно важный игрок для "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что по-прежнему рассчитывает на атакующего полузащитника Джесси Лингарда.

Лингард не сыграл не минуты в двух матчах "красных дьяволов" после возобновления сезона, однако это связано исключительно с перенесенной Джесси болезнью.



Сейчас Лингард, который лишился места в стартовом составе "Юнайтед" после прихода Бруну Фернандеша в январе, уже в полном порядке, и Сульшер готов обрушить 27-летнего игрока на "Норвич" в субботнем четвертьфинале Кубка Англии.



"Джесси вернулся после карантина с улыбкой на лице и огромной энергией. К сожалению, на прошлой неделе он пару дней чувствовал себя неважно, но мы сделали все тесты, и теперь он в порядке. Поэтому он сыграет против "Норвича".



"Надеюсь, он сможет проявить себя, потому что он забивал жизненно важные голы за нас, и он жизненно важный игрок для нас. Так что давайте посмотрим, как сложится будущее, потому что в данный момент он выглядит очень ярко и сосредоточенно", — цитирует Сульшера Goal.