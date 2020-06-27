Артета не смог пообещать, что Гендузи останется в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего полузащитника Маттео Гендузи.

Гендузи навлек на себя гнев Артеты и многих фанатов "Арсенала", когда стал задирать игроков "Брайтона" по поводу низкой зарплаты и лишь чудом избежал дисквалификации, схватив Нила Мопе за горло.



В качестве дисциплинарной меры Артета отстранил Маттео от матча против "Саутгемптона" в минувший четверг, а во французской прессе поползли слухи, что 21-летний полузащитник хочет покинуть "Эмирейтс".



На просьбу прояснить будущее своего подопечного перед четвертьфиналом Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед", Артета лишь сообщил, с какими игроками ему по пути.



"Какие бы внутренние инциденты у нас не возникали, мы будем с ними разбираться внутри клуба, и я никогда не буду выносить это на публику".



"Я рассчитываю на всех игроков, которые здесь есть. Если они хотят запрыгнуть на корабль, я это более чем приветствую, и такова моя установка. Я здесь, чтобы помочь всем им прибавить индивидуально и коллективно. Это моя работа", — цитирует Артету The Guardian.



Добавим, что это не первый инцидент в отношениях Гендузи и Артеты. В феврале Маттео был отстранен от участия в матче с "Ньюкаслом" после того, как неприятно удивил Микеля своим отношением к тренировкам во время сбора в Дубае.