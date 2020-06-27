Сульшер не знает, сколько сможет потратить летом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пока не знает, какую сумму он сможет потратить на трансферы этим летом.

За последние 12 месяцев "Юнайтед" инвестировал более 200 миллионов фунтов в новых игроков, заполучив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку, Даниэля Джеймса и Бруну Фернандеша.



От "красных дьяволов" ожидают громких приобретений и этим летом — вроде вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Однако планы "Юнайтед" оказались нарушены пандемией коронавируса, и Сульшер предлагает подождать.



"Думаю, пандемия очень сурово ударила по каждому. Я по-прежнему думаю, что нам нужно подождать, чтобы понять каково реальное влияние пандемии и в каком финансовом положении мы находимся".



"Вы видите, что некоторые команды инвестируют, некоторые — нет. Мы должны внимательно посмотреть, как сильно мы пострадали. Я знаю, что клуб уже объявлял кое-какие цифры".



"Это не мое дело говорить, каким количеством денег мы будем располагать, потому что я правда не знаю. Я не знаю, как сильно мы пострадали на самом деле. Наш клуб финансово силен, но в то же время мы, наверное, потеряли больше, чем кто-либо еще".



"Давайте посмотрим, как быстро наши болельщики вернутся на стадион. Также, конечно, будет важна наша позиция в лиге по итогам сезона. И посмотрим, удастся ли нам выиграть трофей, Кубок Англии или Лигу Европы".



"Победа в Лиге Европы тоже открывает путь в Лигу Чемпионов, поэтому сейчас существует большая неопределенность. Думаю, в эти три-четыре месяца каждый бизнесмен в мире, каждый футболист в мире будет ощущать неопределенность", — цитирует Сульшера Sky Sports.