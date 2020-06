Почему Микель Артета все еще верит в Давида Луиса

Бывший защитник "Челси" Давид Луис получил новый контракт в "Арсенале" сразу же после ужасного выступления против "Манчестер Сити". Такое решение Микеля Артеты и руководства "канониров" вызвало волну критики среди экспертов и болельщиков, но у менеджера "Арсенала" есть свои соображения на счет роли бразильца в команде — не только в раздевалке, но и на футбольном поле, где он время от времени выступает в неприглядном свете.

Давид Луис был ужасен в матче против "Манчестер Сити", но это не стало причиной отказа "Арсенала" от продления контракта с бразильским защитником еще на 12 месяцев. Ближайший год Луис проведет на "Эмирейтс", а не в почти родной "Бенфике", как предполагалось ранее, и такой поворот нравится далеко не всем среди болельщиков "канониров". Новый контракт Давида Луиса был встречен публикой с непониманием, а то и всеобщим презрением.



Большинство болельщиков "Арсенала" разочарованы тем, что бразильский защитник останется еще на год, а многие эксперты и бывшие игроки "канониров" высказались негативно о таком решении менеджмента "канониров".



"Давид Луис не был подходящим игроком для топ-клуба Премьер-Лиги последние три года", — заявил Эмманюэль Пети. "Но я не удивлен, что ему предложили новый контракт, потому что это не первое разочаровывающее решение руководства клуба на трансферном рынке".



"На месте Давида Луиса я бы, конечно, заключил новую сделку и произнес бы молитву благодарности директорам "Арсенала" каждое утро, просыпаясь. Даже когда он последний раз выиграл титул с "Челси", это был уже не тот игрок. Этот парень что-то потерял. Если честно, это звучит как шутка. Найдите хороших защитников! Вы будете говорить мне, что на рынке нет молодых талантливых защитников? Я просто не понимаю".



Точку зрения великого французского футболиста разделяют многие, но есть один важный человек, чье мнение резко отличается от того, что думает Пети и другие критики Давида Луиса. Это — менеджер "Арсенала" Микель Артета.



Наставник "Арсенала" был полон решимости удержать Луиса. Это была позиция, которую он занимал задолго до кошмарного матча с "Сити", после которого Давиду пришлось выслушать немало нелицеприятных слов. Тогда, за 25 минут проведенных на поле после своего выхода на замену, Луис привез гол, пенальти и был удален с поля. Это было шокирующее выступление, но бразилец сразу же поднял руки, признав свою вину.



"Это не вина команды, а моя личная", — сказал он сразу после поражения со счетом 3:0. "Я думаю, что команда играла хорошо, особенно в меньшинстве, но то, что это случилось — моя вина. Я принял решение играть, хотя не должен был спешить — последние два месяца я был сосредоточен на своем контракте и на том, останусь я или нет. Я не хочу использовать это как оправдание, но это моя вина".



Именно такое отношение Луиса произвело впечатление на Артету во время его недолгого пребывания в Северном Лондоне в качестве менеджера "Арсенала". Испанец видит в Луисе жизненно важного члена своей команды и был твердо настроен удержать его. Плохая игра против "Сити" не изменила отношение Артеты к Луису, а кроме того, не было никакого шума, который исходил бы изнутри клуба.



"Давид очень честный, прямой человек", — сказал Артета. "Мое мнение о нем не изменилось с того момента, как я присоединился к команде, и оно не изменится после этого трудного матча". "Арсенал" объявил о новой сделке с Луисом в среду утром, а также договорился о четырехлетних контрактах с Пабло Мари и Седриком Соарешем и объявил о том, что Дани Себальос вернется в "Реал" по окончании сезона.



"Я очень рад, что эти игроки будут с нами в будущем", — сказал технический директор "Арсенала" Эду. "Они были частью долгосрочного плана, который мы разработали вместе с Микелем. Они привносят баланс в нашу команду". Обратив внимание на Давида Луиса, Эду сказал: "Давид действительно важный игрок для нас. Он сыграл большинство матчей в этом сезоне и был важен для команды. Его пас, его взаимодействие с партнерами на поле и за его пределами очень важны, он помогает всем".



Эту точку зрения разделяет и Артета. Несмотря на то, что произошло с "Сити", менеджер "Арсенала" остается полностью на стороне центрального защитника. До карантина Давид Луис был хорош в "Арсенале" и помог команде сыграть пять "сухих" матчей из семи перед остановкой сезона. Если бы тогда с ним продлили соглашение на год, мало бы кто стал критиковать это решение руководства клуба. Вероятно, большинство болельщиков и экспертов посчитали бы это решение разумным. Но сейчас новый контракт с Луисом рассматривается как большая ошибка.



Одной из главных причин для беспокойства среди болельщиков "Арсенала" становится то, что в клубе растет влияние суперагента Киа Джурабчана. Многие считают, что спортивный и технический директора "канониров" Рауль Санллехи и Эду слишком сильно полагаются на клиентов Джурабчана и на еще одного агента — Артуро Каналеса, который тесно сотрудничает с "канонирами". Когда дело доходит до трансферных решений, эти агенты имеют большой вес в клубе, так как их игроков на "Эмирейтс" становится все больше.



Каналес — агент Пабло Мари, с которым заключили четырехлетний контракт, несмотря на то, что в настоящее время у испанца серьезная травма колена, а с момента перехода из "Фламенго" он сыграл всего три матча. Также Каналес представлял интересы предыдущего менеджера "Арсенала" Унаи Эмери.



Все это — оправданные опасения для клуба такого статуса, как "Арсенал". Сильное влияние агентов редко приводит к чему-то хорошему, а менеджмент "канониров" и ранее допускал немало ошибок. Это вдвойне тревожно в нынешние времена, когда финансовое положение клуба не является стабильным.

Но для Артеты в стремлении удержать Луиса не стало проблемой то, что Давид — игрок Джурабчана. Менеджер "Арсенала" признает, что бразилец может ошибаться, но считает, что позитивные моменты перевешивают негатив.



Он считает, что опыт Давида Луиса жизненно важен для "Арсенала" сейчас — особенно, в преддверии прибытия 19-летнего Вильяма Салиба, который присоединится к клубу летом после сезона аренды в "Сент-Этьене". От Салиба ждут очень многого, но следует помнить, что французский центральный защитник все еще очень молод, и ему потребуется время, чтобы обосноваться в Лондоне и приспособиться к Премьер-Лиге. В конце концов, он сыграл только 32 официальных матча в своей карьере.





