Дуайт Макнил может заменить Сане в "Сити"

Вингер "Бернли" Дуайт Макнил входит в шорт-лист "Манчестер Сити" на замену Лерою Сане.

На прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Сане окончательно отказался от нового контракта и теперь покинет "Этихад" — или этим летом, если "Бавария" договорится с "горожанами", или следующим, когда истечет действующее соглашение Лероя.



Также Гвардиола намекнул, что не преувеличивает эту потерю из-за обилия игроков, которые способны сыграть на флангах. Но несмотря на веру Хосепа в своих подопечных, "Сити" все-таки ведет работу над поиском замены для Сане, утверждает ESPN.



Сообщается, что Гвардиола является большим поклонником Макнила, от которого в 15 лет отказался "Манчестер Юнайтед", но который в свои 20 является ключевым игроком "Бернли".



Макнил родился в Рочдейле, менее чем в 10 миля от "Этихад", дебютировал за первую команду "бордовых" в последний день сезона 2017/18 и с тех пор добился огромного прогресса. Своей универсальностью и атлетизмом Дуайт убедил Гвардиолу, что может выступать за "Сити".