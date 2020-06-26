Сульшер: "Кубок Англии может стать катализатором к будущим успехам"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что завоевание Кубка Англии в этом сезоне может стать ознаменовать начало трофейного периода для его команды.

Последний раз "красные дьяволы" держали в руках трофей три года назад, когда выиграли Лигу Европы. А накануне "Юнайтед" стал свидетелем того, как "Ливерпуль" оформил чемпионство в Премьер-Лиге.

В этом календарном году "Юнайтед" находится в отличной форме и сейчас уже 13 матчей кряду во всех не знает поражений. Сульшеру кажется, что его команда на пороге новой эры — "дьяволам" лишь нужно придать импульс.

"Кубок Англии — это великолепный турнир, и принять участие в его финале — это всегда замечательно. Было бы замечательно поднять этот трофей".

"Теперь наша команда — это новая команда, и если мы приложим руки к своему первому трофею, это может стать катализатором к будущим успехам", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 26.06.2020 23:46 # superperez101
    думаю там сити зарешает на опыте, без закидонов

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  2. jack-willsher 26.06.2020 23:22 # jack-willsher
    фаллоэмитатором*

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  3. vyrentz 26.06.2020 23:21 # vyrentz
    <o_o> (ebalo tupogo manca) -----<==8 (struja) <^_^> (Solskjaer)

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