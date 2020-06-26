Сульшер: "Кубок Англии может стать катализатором к будущим успехам"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что завоевание Кубка Англии в этом сезоне может стать ознаменовать начало трофейного периода для его команды.

Последний раз "красные дьяволы" держали в руках трофей три года назад, когда выиграли Лигу Европы. А накануне "Юнайтед" стал свидетелем того, как "Ливерпуль" оформил чемпионство в Премьер-Лиге.



В этом календарном году "Юнайтед" находится в отличной форме и сейчас уже 13 матчей кряду во всех не знает поражений. Сульшеру кажется, что его команда на пороге новой эры — "дьяволам" лишь нужно придать импульс.



"Кубок Англии — это великолепный турнир, и принять участие в его финале — это всегда замечательно. Было бы замечательно поднять этот трофей".



"Теперь наша команда — это новая команда, и если мы приложим руки к своему первому трофею, это может стать катализатором к будущим успехам", — цитирует Сульшера Sky Sports.