Себальос допускает, что перейдет в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что может перебраться в другой клуб Премьер-Лиги.

На текущей неделе "канониры" договорились с "Реалом" о продлении аренды Себальоса до конца сезона Премьер-Лиги 2019/20.



Дани не делает секрета из того, что не останется на "Эмирейтс", но одновременно не ожидает, что получит шанс в Мадриде от главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. 23-летний испанец готов искать новый клуб.



"Я продлил свой контракт с "Арсеналом" на один месяц, но 1 августа он истечет, и я снова стану игроком "Реала".



"Я хозяин своей судьбы на следующий год. Я хочу играть в следующем году, а в "Реале" это едва ли возможно".



"Вернусь ли я в Мадрид при Зидане? Я должен принять решение. Он говорил, что на этот год мне будет лучше всего уйти и набраться опыта".



"Каждый самостоятельно принимает свои решения, и их нужно уважать, поэтому я не имею ничего против Зидана. Он всегда был очень честен со мной".



"Бетис"? Это вариант. Я не закрываю дверь перед другими клубами. Также я не исключаю, что продолжу играть в Премьер-Лиге", — сообщил Себальос El Larguero.