Клоппу не нужна статуя

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нужна статуя близ "Энфилда".

Еще до того, как "Ливерпуль" стал чемпионом Премьер-Лиги, экс-капитан "красных" Стивен Джеррард призвал владельцев мерсисайдского клуба поставить статую в честь Клоппа.



Однако Юрген против того, чтобы ему ставили памятник при жизни, и считает, что пока не достиг высот Билла Шенкли и Боба Пейсли, чьи бронзовые фигуры красуются у стадиона "Ливерпуля".



"За 10 секунд до финального свистка (матча между "Челси" и "Манчестер Сити") я позвонил своей семье и сказал, что люблю их, а они сказали, что любят меня. Это был славный момент".



"Я никогда не был уверен, что это случится, но я никогда не сомневался в нас. Это невероятно. Мы были хороши четыре года назад, очень хороши три года назад, невероятны в прошлом сезоне и абсолютно исключительны в этом сезоне — нам не было равных".



"Я все еще хочу прожить 30 или 40 лет, поэтому меня не интересует статуя. Вам не нужно сравнивать меня с этими легендарными личностями".



"Шенкли изменил клуб, Пейсли выиграл все, Далглиш был игроком и тренером, так что нас невозможно сравнивать. И не нужно".



"Последние 13 месяцев были весьма особенными для нас. Если честно, это было невероятное время в моей жизни. Я не могу быть благодарнее. И мы не остановимся".



"Я не могу обещать, что мы что-нибудь выиграем снова, но я могу обещать, что мы постараемся изо всех сил стать лучше".



"Я чувствую сильную близость к этому городу. С первого дня я стал ладить с людьми здесь. Мне нравится их стиль жизни, мне нравится, что они другие, я люблю скаузерский дух. Если бы люди здесь мне не нравились, я бы не согласился остаться здесь на девять лет", — цитирует Клоппа Daily Mail.