"Ливерпуль" выплатит "Саутгемптону" миллионы фунтов бонусов

Садио Мане, Виргил Ван Дейк и Адам Лаллана "Ливерпулю" предстоит выплатить "Саутгемптону" миллионы фунтов в качестве бонусов после своего чемпионства в Премьер-Лиге.

После поражения "Манчестер Сити" в гостях у "Челси" накануне вечером (2:1) "Ливерпуль" стал недосягаем во главе Премьер-Лиги. 18 июля — в заключительном домашнем матче сезона против как раз "Челси" — "красные" получат в свои руки заветный трофей.

Виргил Ван Дейк, Садио Мане, Адам Лаллана и Деян Ловрен — все эти игроки в свое время перебрались на "Энфилд" из "Саутгемптона", и теперь "красные" должны будут щедро вознаградить своего главного поставщика кадров.

Как сообщает Daily Mail, соответствующие бонусы за чемпионство в Премьер-Лиге предусмотрены в трансферных контрактах двух клубов.

Аналогичным образом "Ливерпулю" придется отблагодарить "Арсенал" за Алекса Окслейд-Чемберлена, "Халл" за Энди Робертсона и "Чарльтон" за Джо Гомеса.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 20:00

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  1. liverpool888 26.06.2020 20:41 # liverpool888
    Время раздавать долги)

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  2. chelsea88 26.06.2020 20:27 # chelsea88
    За ловрена cyка ещё платить надо

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  3. contrario 26.06.2020 20:20 # contrario
    это потому на Вернера бабла не хватило?)

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  4. dexter 26.06.2020 20:17 # dexter
    Уе6ище на админе, где чемпионство самого великого клуба Британии на главной?!

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