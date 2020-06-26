"Ливерпуль" выплатит "Саутгемптону" миллионы фунтов бонусов

"Ливерпулю" предстоит выплатить "Саутгемптону" миллионы фунтов в качестве бонусов после своего чемпионства в Премьер-Лиге.

После поражения "Манчестер Сити" в гостях у "Челси" накануне вечером (2:1) "Ливерпуль" стал недосягаем во главе Премьер-Лиги. 18 июля — в заключительном домашнем матче сезона против как раз "Челси" — "красные" получат в свои руки заветный трофей.



Виргил Ван Дейк, Садио Мане, Адам Лаллана и Деян Ловрен — все эти игроки в свое время перебрались на "Энфилд" из "Саутгемптона", и теперь "красные" должны будут щедро вознаградить своего главного поставщика кадров.



Как сообщает Daily Mail, соответствующие бонусы за чемпионство в Премьер-Лиге предусмотрены в трансферных контрактах двух клубов.



Аналогичным образом "Ливерпулю" придется отблагодарить "Арсенал" за Алекса Окслейд-Чемберлена, "Халл" за Энди Робертсона и "Чарльтон" за Джо Гомеса.