"Ливерпуль" выплатит "Саутгемптону" миллионы фунтов бонусов
"Ливерпулю" предстоит выплатить "Саутгемптону" миллионы фунтов в качестве бонусов после своего чемпионства в Премьер-Лиге.
После поражения "Манчестер Сити" в гостях у "Челси" накануне вечером (2:1) "Ливерпуль" стал недосягаем во главе Премьер-Лиги. 18 июля — в заключительном домашнем матче сезона против как раз "Челси" — "красные" получат в свои руки заветный трофей.
Виргил Ван Дейк, Садио Мане, Адам Лаллана и Деян Ловрен — все эти игроки в свое время перебрались на "Энфилд" из "Саутгемптона", и теперь "красные" должны будут щедро вознаградить своего главного поставщика кадров.
Как сообщает Daily Mail, соответствующие бонусы за чемпионство в Премьер-Лиге предусмотрены в трансферных контрактах двух клубов.
Аналогичным образом "Ливерпулю" придется отблагодарить "Арсенал" за Алекса Окслейд-Чемберлена, "Халл" за Энди Робертсона и "Чарльтон" за Джо Гомеса.
26.06.2020 20:00
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Время раздавать долги)
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За ловрена cyка ещё платить надо
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это потому на Вернера бабла не хватило?)
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Уе6ище на админе, где чемпионство самого великого клуба Британии на главной?!
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