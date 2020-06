Светская хроника за пятницу

Тиаго Алькантара собрался в Премьер-Лигу. "Арсенал" был готов платить Виллиану 250 тысяч фунтов в неделю. Несколько игроков "Ливерпуля" не получат чемпионские медали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник Тиаго Алькантара отказался от нового контракта с "Баварией", уже попрощался с партнерами по команде и готовится к переезду в Премьер-Лигу. (The Sun)



"Бавария" потребует минимум 54 миллиона фунтов за Алькантару. (Kicker)



"Бавария" не будет вступать в борьбу за полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема, на которого претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". (Bild)



Агент вингера "Барселоны" Ансу Фати опроверг слухи, отправлявшие его клиента в "Юнайтед". (AS)



"Челси" сделал запрос насчет защитника "Баварии" Давида Алабы. (The Athletic)



До пандемии коронавируса "Арсенал" был готов предложить 31-летнему вингеру "Челси" Виллиану контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Арсенал" готов продать за 36 млн. фунтов полузащитника Маттео Гендузи, интерес к которому проявляют "Юнайтед" и ПСЖ. (L'Equipe)



"Арсенал" и "Милан" ведут переговоры о покупке полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи. Также свой запрос насчет 19-летнего венгра сделал ПСЖ. (Daily Express)



Защитник Габриэль, трансферная цель "Арсенала" и "Эвертона", открыт к уходу из "Лилля" этим летом. (Daily Mail)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сообщил своему президенту Даниэлю Леви, что хочет пятерых новичков этим летом, однако "шпоры" сосредоточатся на арендных сделках и свободных агентах. (90min)



"Тоттенхэм" предложил новый контракт сыну Маурисио Почеттино. (Sky Sports)



Другое



Джо Коул покинул свою должность в академии "Челси", решив попутешествовать перед тем, как окунуться в тренерскую профессию. (The Guardian)



Экс-нападающий "Ливерпуля" Давид Нгог объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 31-летнего француза был литовский "Жальгирис". (The Sun)



"Сити" устроит почетный коридор для игроков "Ливерпуля" 2 июля. (Liverpool Echo)



Такуми Минамино, Риан Брюстер, Кертис Джонс, Педро Чиривилла и Харви Эллиотт не получат чемпионские медали Премьер-Лиги, потому что сыграли недостаточно матчей в этом сезоне. (Daily Star)