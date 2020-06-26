Клопп: "Титул — это не конечный пункт для "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что чемпионство в Премьер-Лиге не является "конечным пунктом" для его команды.

Накануне Клопп — благодаря услуге "Челси" — сделал то, что не удавалось никому из его предшественников в предыдущие 30 лет. Юрген сделал "Ливерпуль" чемпионом Премьер-Лиги — спустя всего год после победы в Лиге Чемпионов.

Однако Клопп убежден, что его команда обладает достаточным потенциалом, чтобы продолжать прогрессировать и развить свой успех.

"История больше не является бременем для нас. Теперь история — это отличный фон и базис того, что мы делаем".

"Когда я пришел сюда, я просил не сравнивать нас с теми замечательными людьми, которые выступали за этот клуб и выигрывали все в прошлом. Мы нуждались в шансе от болельщиков, чтобы написать свою историю".

"Это был единственный возможный вариант, и в процессе никто не терял веру в нас".

"Быть тренером — это славная работа, но также сложная, потому что мы не можем просить больше времени. Мы должны давать результат немедленно. Люди должны видеть шаги, которые мы совершали, и фанаты "Ливерпуля" их определенно видели, потому что они хотели их видеть. И благодаря этому наша история стала возможна".

"Мы в хорошем состоянии, и мы достаточно молоды, чтобы продолжать двигаться вперед ради чего-нибудь особенного".

"Это не конечный пункт. Это момент, как финал Лиги Чемпионов в прошлом году. Достигнув этого момента, ты продолжаешь свое движение, и именно этим мы и займемся теперь".

"Когда я впервые увидел расписание и узнал, что нам играть два матча в течение трех дней, а затем отдыхать восемь дней, это не имело смысла для меня. Но теперь я понимаю, что это было идеально".

"Начиная с субботы, мы будем тренироваться в полную силу. Дальше у нас выезд к "Манчестер Сити", и если мы сыграем там на 50 процентов своих возможностей, они вынесут нас со стадиона. Этому не бывать. Мы будем готовы", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. dean-winchester 26.06.2020 18:50 # dean-winchester
    Зачем все время говорят про какую то "услугу" пенсов? Благодаря им ЛФК просто на тур-два раньше стал чемпиком и все. Это не был последний матч чемпионата, где отрыв составлял 1 очко. ЛФК достаточно было набрать 2 очка в оставшихся матчах.

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  2. beatles-red 26.06.2020 18:49 # beatles-red
    Норм флексит

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  3. liverfun 26.06.2020 18:23 # liverfun
    топчик, лучший тренер в мире

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